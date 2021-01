Welche Bußgelder drohen beim Verstoß gegen die Maskenpflicht?

Zur verschärften Maskenpflicht im Kampf gegen Corona in Mecklenburg-Vorpommern haben die OSTSEE-ZEITUNG viele Leserfragen erreicht. Wir beantworten hier die wichtigsten, darunter: Welche Maske muss ich beim Abholen meines Kindes in der Kita tragen? Wie ist es beim Arztbesuch? Und was gilt für Schüler und Lehrer im Unterricht?