Welche Spielplätze in MV brauchen dringend eine Frischkur?

Rostock

Nur eine olle rostige Rutsche? Unkraut in der Buddelkiste? Kaum Fallschutz unter der altersschwachen Schaukel? Solche Zustände wollen die Volksbanken Raiffeisenbanken in MV ändern.

Bereits zum zwölften Mal startet deshalb die Aktion „Spielen? Aber sicher!“ Kitas, Schulen, Fördervereine, Kommunen sowie alle anderen öffentlichen und privaten Träger von bestehenden Spielplätzen in MV können sich ab sofort bewerben und Geld für Sanierungen, Modernisierungen und Erweiterungen von Spielplätzen gewinnen.

Anzeige

Banken helfen bei der Sanierung von Spielplätzen

„Wir wissen, wie wichtig das Spielen im Freien für Kinder ist“, sagt Ronny Bauch von den VR-Banken. „Für viele Betreiber und Träger von Spielplätzen ist es aber schwierig, das für die Instandhaltung der Geräte nötige Geld allein aufzubringen.“ Genau da wolle man helfen.

Weitere OZ+ Artikel

Bewerben können sich Spielplatz-Träger unter spielen-aber-sicher.de. Oder: direkt in den Geschäftsstellen der VR-Banken in Mecklenburg-Vorpommern. Auch Betreiber von Spielplätzen, die schon in den letzten Jahren an der Aktion teilgenommen haben, können erneut mitmachen.

Bislang schon 680 000 Euro in mehr als 300 Spielplätze geflossen

Seit dem Start der Aktion im Jahr 2009 haben die Volksbanken Raiffeisenbanken in MV schon mehr als 680 000 Euro für die Spielplatzsanierungen beigesteuert; mehr als 300 Spielstätten wurden seither gewartet oder repariert. Im vergangenen Jahr hatten sich 192 Spielplatz-Träger beworben, 38 Spielplätze in ganz MV wurden saniert. Unter anderem der der Kita Gänseblümchen aus Glasin ( Nordwestmecklenburg), des „Kinnerhus Schmarl“ in Rostock und der Kita „Kinderland“ Graal-Müritz. Dieses Jahr stellen die VR-Banken erneut einen fünfstelligen Betrag zur Verfügung. Einsendeschluss: 21. Juni.

Nach dem Ende der Bewerbungsphase werden im Juli die Gewinner ausgewählt. Das übernehmen die jeweiligen Banken vor Ort. Danach starten die Sanierungen. Geplante Fertigstellung? „Noch in diesem Jahr“, verspricht Sprecher Björn Selck.

Nähere Infos und Bewerbungsformular unter spielen-aber-sicher.de; Bewerbungen auch an mitmachen@spielen-aber-sicher.de oder per Fax: 0381 86510800.

Welche Spielplätze müssen dringend saniert werden? Liebe Leser, welche Spielplätze müssten Ihrer Meinung nach dringend saniert werden? Wo klemmt die Wippe, wo wackelt die Schaukel? Schreiben Sie an uns mit einem Foto, kurzer Beschreibung des Mangels und natürlich dem Ort des Spielplatzes an online@ostsee-zeitung.de oder per Post an OSTSEE-ZEITUNG, Stichwort Spielplätze, Richard-Wagner-Straße 1a, 18055 Rostock. Ein Auswahl der Einsendungen werden online und in der Zeitung veröffentlicht.

Mehr zum Thema:

Von Thomas Luczak