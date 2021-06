Rostock

38 Seiten für 20 Jahre: Im Rostocker Zoo ist am Dienstag der Masterplan für die kommenden zwei Jahrzehnte vorgestellt worden. Mehr als ein Jahr lang hat das Team um den scheidenden Zoodirektor Udo Nagel daran gearbeitet. Herausgekommen ist eine Sammlung mit fünf verschiedenen Projekten, die als Ideen umrissen, aber bereits mit Vorstellungen zur baulichen und finanzielle Machbarkeit ergänzt werden.

Rund 75 Millionen Euro stehen als Richtwert für alle Vorhaben im Plan – Summen, die der Zoo nicht aus Eigenmitteln finanzieren kann, sondern auf Mithilfe von Stadt und Land angewiesen ist. Dafür könnten aber Tierarten zurückkehren, auf die viele Rostocker und Freunde des Zoos lange warten.

Der jetzt präsentierte Plan sei aber nicht als Arbeitsanweisung für seine Nachfolger bestimmt, erklärte Udo Nagel. Sondern eher eine Anregung dafür, wie sich der Zoo in der Zukunft als „lebendiges Museum“ stetig weiterentwickeln könnte. Und das immer unter Beachtung des Artenschutzes und mit dem Anspruch, die Haltungsbedingungen für die Tiere zu verbessern.

„Afrikaneum“ bringt die Savanne nach Rostock

Ein Afrikaneum würde den langgehegten Wunsch vieler Zoofreunde nach der Rückkehr der Elefanten erfüllen und auch noch Platz für Giraffen und Okapis bieten. Quelle: Zoo Rostock/Ina Wilken

Direkt neben dem Darwineum wäre Platz für das teuerste, aber auch spektakulärste neue Vorhaben: das „Afrikaneum“, das allein bis rund 50 Millionen kosten könnte. „Das Projekt wird sicher die größte Herausforderung, liegt uns aber besonders am Herzen“, so Udo Nagel. In der Anlage könnte eine kleine Elefanten-Herde ihr neues Zuhause finden. Damit würde eine Tierart nach Rostock zurückkehren, die auf der Wunschliste vieler Besucher ganz oben steht. Zudem wäre Platz, damit erstmals Giraffen im Zoo der Hansestadt heimisch werden.

Für das „Afrikaneum“ würde die seit 40 Jahren im Zoo bestehende Huftieranlage komplett neu gestaltet und erweitert. Die vorhandenen Kamele und Zebras könnten dann mit auf das neue, weitläufige Savannen-Gelände ziehen.

Die Besucher sollen die Tiere aber nicht nur auf dem Außengelände bewundern können: Weil sowohl Elefanten als auch Giraffen in den Wintermonaten viel Auslauf benötigen, würden moderne Laufställe gebaut, die ebenfalls spannende Einblicke bieten.

„Humboldteum“: Ein Haus für Biodiversität – und Koalas

An dem Platz im historischen Zooteil, wo mit Sara bis 2013 die letzte Rostocker Elefantendame lebte, könnte ebenfalls ein Großprojekt realisiert werden: das „Humboldteum“ – ein Haus, das der biologischen Vielfalt Rechnung trägt. Natürlich soll damit auch die Arbeit des Namensgebers Alexander von Humboldt gewürdigt werden. Die räumliche Gliederung und Gestaltung der Anlage könnte sich an seinen Forschungsreisen orientieren, die den Gelehrten nach Südamerika, Mexiko, in die USA und nach Zentralasien führten. In das neue Haus könnten dann Stammbewohner des heutigen Zoos – wie Biturongs, Baumkängurus und Zwergflusspferde – einziehen, aber auch Rote Pandas sowie Koalas. Passend zu dem Projekt soll dann auch der bestehende und sehr beliebte Spielplatz am alten Elefantenhaus modern umgestaltet werden. Die Macher des Masterplans rechnen für beides mit Kosten von rund 20 Millionen Euro.

Das Humboldteum soll sich den Erkenntnissen des berühmten Forschers und Universalgelehrten Alexander von Humboldt (1769 - 1859) widmen. Quelle: Zoo Rostock/Ina Wilken

Taiga und Tundra: Neuer Lebensraum für Amur Tiger

Gestaltungsidee für das Gehege der Amur-Tiger. Quelle: Zoo Rostock/Ina Wilken

Ein weiteres Vorhaben würde die Lieblingstiere des scheidenden Zoodirektors wieder nach Rostock holen: Ebenfalls im neuen Zooteil – in der Nähe des Haupteinganges am Barnstorfer Ring, wo sich derzeit der Technikhof befindet – könnte eine Anlage für Amur-Tiger angesiedelt werden. Udo Nagel hat seine Karriere mit einem Praktikum bei den Großkatzen angefangen und damals ein sibirisches Tigerbaby von Hand aufgezogen. Doch es ist lange her, dass der Zoo diese Tierarten beherbergte. Rund 1,5 Millionen Euro werden nach den Schätzungen des Masterplans für eine neue Anlage veranschlagt. Vorgesehen sind Wasserflächen, Felsen, Schattenplätze und Rückzugsmöglichkeiten, aber auch Bäume zum Klettern und Kratzen.

Amur-Tiger sind in normalerweise in Taiga und Tundra heimisch – am Fluss Amur in Ostasien – stehen aber durch Wilderei und den Verlust ihres Lebensraumes auf der Liste aussterbender Tierarten. Der Rostocker Zoo könnte sich mit einer solchen Anlage am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm beteiligen.

Die geplante Anlage für den Amur-Leopard, der akut vom Aussterben bedroht ist. Quelle: Zoo Rostock/Ina Wilken

In direkter Nachbarschaft zu den Tigern – nur getrennt durch ein kleines Wäldchen – könnten dann auch Amur-Leoparden ein neues Zuhause finden. Die pfeilschnellen Jäger waren bis 2006 im Rostocker Zoo heimisch, haben dort fast 50 Jungtiere geboren. Nun rückt ihre Rückkehr in greifbare Nähe. Amur Leoparden sind ebenfalls gefährdet, leben mittlerweile neben der Wildnis auch in 44 europäischen Zoos. Der Rostocker Tiergarten würde sich bei einer Rückkehr der Tiere auch am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm beteiligen. Auch diese neue Anlage könnte rund eine Million Euro kosten.

Okapis beziehen Rostocker Regenwald

Eine ganz scheue Tierart steht ebenfalls im Fokus des Masterplanes – die Okapis, auch Waldgiraffen genannt. Vor gerade einmal 100 Jahren entdeckt, läuft die Tierart Gefahr, in der Wildnis auszusterben. Deshalb sollen sie im Rostocker Zoo eine neue Anlage bekommen. Dann könnten Besucher unter anderem bewundern, wie sich die Okapis mit ihrer 45 Zentimeter langen blauen Zunge problemlos im ganzen Gesicht säubern können. In freier Natur leben die Tiere ausschließlich in den Regenwäldern des Kongo – im Zoo sollen sie in Nachbarschaft des Afrikaneums angesiedelt werden, in einer üppig bepflanzten, regenwaldähnlichen Anlage. Bisher sind Okapis nur in sechs deutschen Zoos zu erleben. Vielleicht ja bald in Rostock. Das Projekt würde nach heutigen Schätzungen etwa 1,5 Millionen Euro kosten und soll mit Engagement für das Okapi Conservation Projekt verknüpft werden. Das unterstützt vor Ort die Aufforstung des Regenwaldes, Naturschutzerziehung sowie die Ausbildung und den Einsatz von Wildhütern.

Leben wie die alten Wikinger

So könnte der Wikingerbauernhof aussehen. Quelle: Zoo Rostock/Ina Wilken

Einen Wikinger-Spielplatz hat der Zoo schon – nun soll für zwei bis drei Millionen Euro direkt daneben ein ganzes Dorf dazu kommen. Und zwar als eine Art Schaubauernhof. Denn ganz gleich, welche exotischen Tiere ein Zoo hält: Ziegen, Schafe, Schweine und Pferde üben vor allem auf kleine Besucher immer eine große Anziehungskraft aus. Dem soll im Wikingerdorf Rechnung getragen werden. Der skandinavische Bauernhof ermöglicht dem Zoo die Haltung alter nordischer Nutztierrassen, wie Telemark Rinder, Bentheimer Landschafe oder Dänische Landgänse. Dazu gibt es jede Menge passende Bildungsangebote für Besucher. Auch eine Streuobstwiese, ein Kräutergarten und eine Grillstelle als „Kochplatz“ sind vorstellbar.

Besuch lohnt heute, morgen, übermorgen

„Wir sind gespannt, wie die Rostockerinnen und Rostocker unsere Visionen aufnehmen“, erklärt Udo Nagel. Die bereits realisierten Großprojekte wie das Darwineum und das Polarium lassen ihn optimistisch und selbstbewusst in die Zukunft des Zoos schauen – auch wenn er diese nicht mehr aktiv mitgestaltet. Ein möglicher Weg sei nun aufgezeigt, aber kein Muss. Und auch, wenn die benötigt finanziellen Mittel enorm klingen: Seit Gründung der Zoo-GmbH im Jahr 1992 sei annähernd so viel investiert worden. Weil die Verbindlichkeiten aus Krediten in den nächsten Jahren sinken, wäre in der Zukunft auch wieder mehr finanzieller Spielraum vorhanden.

Eines steht für alle Beteiligten der Ideensammlung aber bereits fest: Ein Besuch im Rostocker Zoo lohnt sich immer – heute, morgen, übermorgen.

Von Claudia Labude-Gericke