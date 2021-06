Der Chef geht – neue Tiere kommen: Kurz vor seinem Abschied in den Ruhestand hat Rostocks Zoodirektor Udo Nagel noch eine Ideensammlung vorgelegt. Das Papier soll zeigen, was in den nächsten 20 Jahren möglich ist, welche Anlagen gebaut und welche Vierbeiner zurück- oder neu geholt werden könnten. Darunter auch Tiere, auf die viele Rostocker sehnsüchtig warten.