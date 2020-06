Welpen gefragt wie nie: Corona-Krise löst Hunde-Boom in MV aus

Rostock

Das Telefon von Jennifer Pohle kennt keine Corona-Pause. Seit einigen Wochen erhält die Hundetrainerin deutlich mehr Anrufe und Whatsapp-Nachrichten als sonst. „Die Leute denken sich, hey, ich bin doch jetzt zu Hause, da kann ich mir doch einen Hund zulegen“, sagt die 31-Jährige. In diesen Fällen bleibt die Rostockerin, die als Mitglied eines Tierschutzvereins Straßenhunde aus Griechenland nach Deutschland vermittelt, stur und lehnt ab. „Wer sich einen Hund anschafft, sollte sich das schon vorher sehr genau überlegt haben.“ Was die meisten, die in diesen Tagen bei ihr anrufen, nicht getan haben.

Die Vierbeiner brauchen täglich Bewegung, erklärt Pohle. Und das müsse man als Halter auch dann gewährleisten können, wenn die Homeoffice- und Kurzarbeits-Phasen wieder vorbei sind. „Viele blenden einfach aus, dass sie sich nach der Corona-Zeit auch noch um den Hund kümmern müssen.“ Wer allein lebt, müsse außerdem Vorkehrungen treffen, dass jemand anderes das Tier versorgt, wenn er beispielsweise plötzlich ins Krankenhaus muss. Unter den Hunde-Interessenten der vergangenen Wochen seien auffällig viele Lehrer gewesen. Woran das liegt, weiß die Rostockerin nicht.

Welpen händeringend gesucht

Einen regelrechten Ansturm von Menschen, die sich nach einem eigenen Hund sehnen, registrieren die zertifizierten Züchter in MV, die Rassehunde anbieten. „Vor allem Familien, die einen Hund haben wollen, stehen Schlange“, sagt Peggy Rewitz, Hundetrainerin aus Tessin ( Landkreis Rostock) und Mitglied im Landesvorstand des Hundezüchterverbandes VDH. Welpen werden gerade überall „händeringend“ gesucht, sagt die Expertin, die selbst 20 Jahre lang Hunde züchtete.

Ihre Beobachtung: Viele, die sich darauf einstellen, dass es dieses Jahr mit dem Auslandsurlaub wohl eher nichts wird, möchten sich etwas anderes gönnen. So ein kleiner Vierbeiner wäre doch ideal – man kommt regelmäßig an die frische Luft und bewegt sich. Und wenn es dieses Jahr statt ans Mittelmeer auf einen heimischen Campingplatz geht, könne man ihn ja problemlos mitnehmen. Laut Rewitz lehnen seriöse Züchter solche Bewerber rigoros ab.

Geschrumpftes Angebot

Es gebe aber auch skrupellose Anbieter, denen seien solche Bedenken egal. „Wenn es schief geht, finden wir im Herbst auf den Parkplätzen viele angeleinte Hunde, die ausgesetzt wurden“, erklärt Peggy Rewitz. Ein verantwortungsvoller Züchter würde niemals seine Tiere abgeben, wenn er das Gefühl hat, die Interessenten haben es sich nicht ausreichend überlegt.

Hinzu kommt, dass das Angebot geschrumpft ist. Wegen der Reiseeinschränkungen haben viele Züchter in den vergangenen Monaten darauf verzichtet, ihre Tiere decken zu lassen. „Es ist gerade viel weniger am Markt“, sagt Peggy Rewitz.

Im Tierheim Schlage des Tierschutzvereins Rostock sieht man den neuen Hundeboom ebenfalls skeptisch. Vom Kauf bei eher unprofessionellen Hobby-Züchtern rät Mitarbeiter Sebastian Thamm dringend ab. Wenn der Käufer weder die Mutter der Welpen noch einen vertrauenswürdig aussehenden Zwinger vorzeigen könne, sollten Interessenten die Finger davon lassen.

Bis zu 100 Euro im Monat für Futter

Als Folge der Kurzarbeit hätten viele Leute gerade viel freie Zeit und gucken sich Angebote im Internet an, berichtet Thamm. Wobei den Interessenten oft nicht klar sei, dass sie ihr Leben als Hundehalter neu organisieren müssen, wenn sie wieder täglich acht Stunden arbeiten.

„Neben dem Zeitfaktor kommt das Finanzielle dazu“, erklärt Thamm. Was häufig unterschätzt werde. Allein für Futter fallen – je nach Größe – 20 bis 100 Euro monatlich an. Hinzu kommen Ausgaben für Impfungen. „Wenn der Hund krank wird und eine Operation erforderlich wird, kann das schnell in die Tausende gehen“, sagt Thamm.

Tierheim oder Züchter

Auch die Anschaffungskosten sind keine Kleinigkeit. Im Tierheim Schlage, wo zurzeit 40 Hunde auf neue Halter warten, werden 250 Euro Schutzgebühr fällig. Ein Rassehund beim Züchter kann schon mal 1000 Euro kosten. In der Frage, was aus Sicht des Tierschutzes die bessere Wahl sei, gehen die Meinungen auseinander.

Thamm empfiehlt den Hund aus dem Tierheim. Der sei ohnehin schon da und suche ein neues Zuhause. Zudem schließe man so aus, dubiose Anbieter zu unterstützen. Der Züchterverband VDH rät davon ab. Man wisse nie, was der Hund vorher erlebt habe und ob Verhaltensauffälligkeiten bestehen, die später Probleme machen können.

Von Gerald Kleine Wördemann