Im vergangenen Jahr haben sich in Mecklenburg-Vorpommern etwa 60 Menschen neu mit dem HI-Virus angesteckt. Anlässlich des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember weist Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) darauf hin, dass es ein Netz an Beratungs- und Aufklärungsstellen im Land gibt.