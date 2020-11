„Weltenschreiber“ in Mecklenburg-Vorpommern: Wenn aus fiktiven Figuren Menschen aus Fleisch und Blut werden

Rostock

„Alles, was man für einen guten Krimi braucht, ist ein guter Anfang und ein Telefonbuch, damit die Namen stimmen.“ Nun, ganz so einfach ist es sicher nicht, einen Krimi oder einen anderen Roman – oder auch ein Gedicht oder ein Drama – zu schreiben; zumindest wenn man nicht der belgische Autor Georges Simenon („Kommissar Maigret“) ist, der diesen Satz einst gesagt hat. Dennoch ist literarisches Schreiben keine Raketenwissenschaft, sondern – und das hat der 1989 verstorbene Bestsellerautor Simenon wohl ausdrücken wollen – ein Handwerk, das gewissen Regeln folgt. Und diese Regeln kann man natürlich lernen.

Wie Literatur funktioniert, wie sie aufgebaut ist und wie man selbst Prosa, Lyrik oder ein Drama verfasst, das soll Lehrern und Schülern in Mecklenburg-Vorpommern durch das Projekt „Weltenschreiber“ vermittelt werden. Initiator ist die Robert Bosch Stiftung ( Stuttgart), die auch Projekte aus dem Bereich Bildung fördert. In drei Bundesländern – Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg und Niedersachsen – gehen die „Weltenschreiber“ nun in die zweite Auflage. Anmeldungen für die anderthalbjährige Fortbildung werden noch bis zum 5. November 2020 beim Literaturhaus Rostock angenommen.

Schreibkurse mit erfahrenen Autoren

Erfahrene Autoren bieten dabei Schreibwerkstätten, Schreibzirkel für Kinder sowie Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer zum literarischen Schreiben in MV an. Für den Lehrerfortbildungskurs „Erzählendes Schreiben“ hat das Literaturhaus Rostock die preisgekrönte Lyrikerin und Prosaautorin Kerstin Preiwuß, die aus MV stammt und in Leipzig lebt, gewinnen können. Den Schwerpunkt „Szenisches Schreiben“ vermittelt der Berliner Dramatiker und Romanautor Christoph Nußbaumeder.

Nußbaumeder hat gerade beim Suhrkamp-Verlag den Roman „Die Unverhofften“ veröffentlicht und bereits zahlreiche Theaterstücke geschrieben, für die er mehrfach ausgezeichnet wurde. Wie kann man Figuren etablieren? Wie charakterisiert man sie? Wichtige Figuren sollten nicht plakativ in einen Text eingebaut, sondern „organisch eingeschleust“ werden, erklärt Nußbaumeder. Die Technik des erzählenden Dramas, die er in den Kursen vermittelt, sei ein uraltes Handwerk, das, mittlerweile natürlich erweitert und verfeinert, bis auf Aristoteles zurückgehe.

Literarisches Schreiben Anmeldungen für die nächste anderthalbjährige Fortbildung der Lehrerfortbildung „Literarisches Schreiben im Unterricht“ werden von Agnieszka Nyenhuis beim Literaturhaus Rostock noch bis zum 5. November 2020 entgegengenommen. Interessenten können sich per Email unter nyenhuis@literaturhaus-rostock.de, telefonisch unter 01514 – 321 09 35 oder per Brief beim Literaturhaus Rostock, Doberaner Straße 21, 18057 Rostock melden. Die Fortbildung ist bei Bedarf den Angaben zufolge auch in Corona-Zeiten durch digitale Formate abgesichert. Die Kurse „Erzählendes Schreiben“ bei Kerstin Preiwuß und „Szenisches Schreiben“ bei Christoph Nußbaumeder richten sich den Angaben zufolge an Deutsch- und Fremdsprachenlehrer.

Fiktive Figuren erschaffen

In einer Übung sollen sich die Teilnehmer beispielsweise zu Menschen, deren Bilder sie im Internet finden und die sie nicht kennen, fiktive Biografien ausdenken. „Dazu möchte ich dann zehn Eigenschaften dieser fiktiven Personen hören, nicht nur Name, Alter und Beruf, sondern auch charakteristische Spezifika, durch die die Figuren plastisch werden“, erklärt der Autor.

Der Dramatiker und Autor Christoph Nußbaumeder aus Berlin bildet Lehrerinnen und Lehrer zum „Literarisches Schreiben im Unterricht“ weiter. Quelle: Suhrkamp Verlag

Viele Merkmale könnten Teil einer fiktiven Biografie sein. Wo ist eine Person aufgewachsen, wodurch wurde sie geprägt? Und wenn jemand beispielsweise einen schweren Unfall hatte, wird dies auf sein späteres Leben Einfluss haben. „Das alles sollte nachvollziehbar erzählt werden, damit eine fiktive Figur zu einem Menschen aus Fleisch und Blut wird“, betont Nußbaumeder.

Freude an Literatur stärken

„Die Lehrerinnen und Lehrer bekommen an den Fortbildungswochenenden auch Gelegenheit, selbst zu schreiben und Literatur zu erleben“, sagt Agnieszka Nyenhuis, die beim Literaturhaus Rostock das „Weltenschreiber“-Projekt betreut. Nicht nur die Freude an Literatur und deren Vermittlung solle gefördert werden, sondern die Lehrer auch in ihrer Kompetenz gestärkt werden, eigene literarische Texte zu verfassen.

So weit, einen eigenen Roman zu schreiben, würde Rilana Redmann allerdings nicht gehen. Die Lehrerin an der Jenaplanschule in Rostock hat am ersten Kurs von Christoph Nußbaumeder zum „Szenischen Schreiben“ teilgenommen – und war begeistert: „Es war so bereichernd, dass ich mich jetzt für das ,Erzählende Schreiben’ angemeldet habe“, sagt sie.

Kann man komische Texte übers Sterben schreiben?

Beim „Szenischen Schreiben“ hätten die Teilnehmer Grundlagen des dramatischen Schreibens besprochen und auch eigene kleine Szenen geschrieben. „Wir sollten beispielsweise einen komischen Text über das Sterben schreiben“, erklärt Rilana Redmann. Sie habe geglaubt, so etwas könne nicht funktionieren. Dennoch seien die Teilnehmer überrascht gewesen, wie viele sehr schöne und komische Texte zu diesem eigentlich schweren Thema entstanden seien.

„Ich würde das, was wir bei der Fortbildung gelernt haben, nicht eins zu eins in meinem Unterricht in der Oberstufe umsetzen, aber bei mir hat ein Umdenken stattgefunden“, erklärt sie. Neben herkömmlichen Verfahren motiviere sie ihre Schüler nun auch, sich Texten und Themen literarisch schreibend zu nähern. „Es geht nicht darum, aus den Schülern zukünftige Autoren zu machen, sondern ihnen durch das literarische Schreiben Fachwissen zu vermitteln und ihnen eine neue Begegnung mit sich selbst zu ermöglichen“, sagt Rilana Redmann.

Von Axel Meyer-Stöckel