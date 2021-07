Rostock

Die Große Mauer in China und die Akropolis in Athen, Machu Picchu in Peru und die Freiheitsstatue in New York stehen bereits auf der elitären Liste. Und Rostock könnte bald folgen: Die astronomische Uhr in der Marienkirche soll zum Weltkulturerbe der Vereinten Nationen werden.

Nach OZ-Informationen hat die Landesregierung entschieden, nicht nur das Historisch-Technische Museum in Peenemünde, sondern auch die einzigartige Kirchen-Uhr der UNESCO als Welterbe vorzuschlagen. Denn der historische Zeitmesser sei ein weltweit einziges artiges Monument, eine „wissenschaftliche, technische, künstlerische und kulturgeschichtliche Spitzenleistungen des 14./15. Jahrhunderts“, so die zuständige Kultusministerin Bettina Martin (SPD).

Was ist die astronomische Uhr?

Seit 1472 zeigt die astronomische Uhr in St. Marien nicht nur Stunde, Minute und den Wochentag, sondern auch die Tierkreiszeichen, die Mondphasen sowie den Stand von Sonne und Mond, verlässlich und präzise seit fünfeinhalb Jahrhunderten. Erst 2018 war die Kalenderscheibe zuletzt gewechselt worden. Sie reicht nun bis 2150. Die neue Kalenderscheibe für das rund elf Meter hohe Uhrwerk wurde vom Rostocker Historiker Prof. Dr. Manfred Schukowski entworfen.

OZ-Umfrage: Finden Sie, dass Peenemünde Weltkulturerbe werden kann?

„An der Uhr kann neben den sichtbaren zahlreichen Daten und Fakten das Welt- und Gottesbild der Vergangenheit abgelesen werden“, sagt Marien-Küster Anselm Pell. Auch die Präzision der astronomischen Darstellung sei „ein Meisterwerk“. Zu jeder vollen Stunde ertönt ein Musikspiel, jeweils zur vollen zwölften und 24. Stunde eines Tages führt die Uhr automatisch auch ein Figurenspiel auf.

Was macht die Uhr so besonders?

Astronomische Uhren gab es im Mittelalter viele – aber keine so besondere wie die in Rostock: „Beispielsweise ist keine andere so aufwendig, so künstlerisch verziert“, sagt Experte Schukowski. Er kennt die astronomische Uhr wie kaum ein Zweiter, setzt sich seit Jahren mit einem Initiativkreis dafür ein, dass sie Welterbe wird. Zur Gestaltung heißt es: „Die Apostel mit dem segnenden Christus im oberen Bereich der Uhr und die Evangelisten als Wächter in den vier Ecken machen sie zur ständigen Mahnung, wie unsere Zeit verrinnt und welch Wimpernschlag unser Leben ist angesichts der Ewigkeit Gottes.“

Das Herausragende aber ist die Technik, die sich Erbauer Hans Düringer im 15. Jahrhundert überlegte: „Sie ist seit 550 Jahren nahezu unverändert. Vielerorts wurde über die Jahrhunderte technischer Schnickschnack in die Uhren eingebaut. Aber nicht in Rostock.“ Bis heute müssen vier der fünf Uhrwerke ein Mal pro Tag von Hand aufgezogen werden, das fünfte ein Mal pro Woche. „Fast alles ist noch im Originalzustand“, so Schukowski. „Und die Uhr läuft und läuft und läuft.“

Wie konnte die Uhr so lange in diesem Zustand bestehen bleiben?

Finanziert wurde der Bau der astronomischen Uhr dereinst von der reichsten und einflussreichsten Rostocker Bruderschaft, der Marientiden-Bruderschaft. Unter anderem floss auch Geld aus dem Ablasshandel in das Großprojekt der damaligen Zeit.

Während des Zweiten Weltkrieges wurde die astronomische Uhr eingemauert. So überstand sie auch die Bombennächte 1942 und 1944 unbeschadet. Erst 1951 wurde sie wieder enthüllt und bis 1977 aufwendig restauriert.

Wie reagiert die Hansestadt auf die Bewerbung?

Schukowski – mittlerweile 93 Jahre alt – ist sichtlich bewegt, dass es nun endlich klappen könnte mit dem lang ersehnten UNESCO-Titel: „Das ist eine tolle Nachricht. Bis heute stehe ich immer wieder staunend vor dieser Spitzenleistung der Vergangenheit.“ Die Uhr vereine Wissenschaft und Technik des Mittelalters, Religion, Kunst und Handwerk ihrer Zeit wie kein zweites Monument.

Auch Uta Jahnke, die Rostocker Stadtkonservatorin, reagiert begeistert – und ist sich sicher, dass die UNESCO den Titel an die Uhr verleihen wird: „Es gibt zehn Kriterien für den Welterbe-Titel. Wir erfüllen fünf davon – so viele wie kaum ein anderer Vorschlag.“

Was hat Rostock von dem Titel?

200 000 Gäste besuchen in „normalen“ Jahren die Marienkirche. Sie zählt schon jetzt zu den größten Attraktionen der Stadt – auch für die steigende Zahl an Kreuzfahrt-Besuchern. Rostock hofft, dass der UNESCO-Titel noch mehr Urlauber und Ausflügler an die Warnow lockt: „Aus touristischer Sicht würde der Welterbe-Status die Bekanntheit der astronomischen Uhr als einzigartige Sehenswürdigkeit national wie international weiter steigern und auch die positive Wahrnehmung Rostocks als attraktives Kultur- und Städtereiseziel stärken”, sagt Tourismusdirektor Matthias Fromm.

Wird es ein Welterbe-Zentrum geben?

„So weit sind wir noch nicht“, betont Fromm. Aber ja: Bekommt Rostock den Welterbe-Titel, wolle die Stadt zusammen mit der Kirchengemeinde beraten, wie die Uhr noch besser in Szene gesetzt werden kann: „Ein kleines Info-Zentrum am Neuen Markt wäre denkbar“, so Fromm. Vielleicht sogar mit Souvenir-Shop und weiteren Angeboten.

Von Andreas Meyer