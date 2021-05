Rostock

Eine Plattform schwimmt auf der Ostsee, am Grund bewegt sich ein Roboter mit Greifarm auf ein Torpedo zu. Ein kleines U-Boot gleitet durch das Wasser. Der Roboter legt das U-Boot in einen Container, der dann auf die Plattform an der Wasseroberfläche gehievt wird. „Robotisches Unterwasser-Bergungs- und Entsorgungsverfahren“ (Robemm) heißt ein Modellprojekt zur Beseitigung von Kampfmitteln in den deutschen Meeren.

Wissenschaftler und Firmen beteiligt

Gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium, soll es Auftakt für ein innovatives Verfahren sein, über das nach Jahrzehnten endlich teils verrottete und damit gefährliche Weltkriegsbomben vom Meeresgrund geholt und entschärft werden. Beteiligt sind unter anderem das Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie in Pfinzstal (Baden-Württemberg) und Boskalis Hirdes, ein Wasserbauunternehmen aus Hamburg, spezialisiert auf Kampfmittelberäumung.

Projekt „Robemm“: Der Roboter verlädt das Torpedo, das dann im Container zur Plattform an der Wasseroberfläche gelangt. Quelle: BMWI

300 000 Tonnen Kampfmittel liegen laut Experten in der Ostsee, weitere 1,3 Millionen Tonnen in der Nordsee. Blindgänger aus Kriegen oder entsorgte Bomben und Minen. Auf gut 15 000 Quadratkilometern Wasserfläche entlang der MV-Küste würden Kampfmittel vermutet, heißt es aus dem Schweriner Innenministerium. Teils bis aus der Kaiserzeit. Für das gezielte Suchen und Bergen war über Jahre kaum Geld da. Der Bund müsse helfen, hieß es in Schwerin.

CDU-Mann: Lasten auf Bund, Länder und EU verteilen

Mit Zustimmung des Bundestages für das Programm „Verantwortungsbewusster Umgang mit Kampfmitteln in Nord- und Ostsee – Technologien der maritimen Wirtschaft nutzen“ sei dazu jetzt ein großer Schritt gemacht, erklärt CDU-Bundestagsabgeordneter Peter Stein. „Die Uhr tickt. Die Kriegshinterlassenschaften stellen eine zunehmende Gefahr dar“, warnt Stein. Die Bergung und Beräumung sei sehr kostenintensiv. In den nächsten zwanzig Jahren seien viele Milliarden erforderlich, um Nord- und Ostsee von diesen Altlasten zu befreien. Daher fordert der CDU-Mann eine Lastenverteilung zwischen den für Kampfmittelberäumung zuständigen Bundesländern, dem Bund und der EU.

Mobile Hightech-Plattformen sollen ein Baustein zur Bergung der Kampfmittel sein – aufgerüstet mit modernster Technik, an verschiedenen Stellen in Ost- und Nordsee platziert. Stein vergleicht die Plattformen mit der „Raumstation ISS“, als „Mutterschiffe“, zu der kleinere Module geborgene Minen transportieren, die dann vor Ort entschärft werden könnten.

„Ein Dutzend Plattformen für Ost- und Nordsee nötig“

Wer diese Plattformen baut und ausrüstet, sei noch nicht geklärt. Zuständig sehe er das Bundeswirtschaftsministerium, so Stein. „Ich gehe davon aus, dass die erste Plattform in den nächsten ein, zwei Jahren in Auftrag gegeben werden muss“, so der CDU-Mann. Aus seiner Sicht seien davon „ein Dutzend“ für Ost- und Nordsee erforderlich. Die Plattformen könnten übrigens Arbeit für Werften auch in MV bedeuten, so Stein.

Der schlechte Zustand der Kampfmittel bedeute „ein enormes Gefahrenpotenzial“ für Mensch und Umwelt, heißt es in der Projektbeschreibung. Ziel von „Robemm“ sei es, „einen sinnvollen Verfahrensweg und die dazugehörige Technik zu entwickeln“, um Bomben und Torpedos zu entschärfen und zu entsorgen. Dabei müssten verschiedene Faktoren berücksichtigt werden – etwa die Empfindlichkeit von Torpedo & Co oder Strömungsverhältnisse in den Meeren.

Im Bundeswirtschaftsministerium ist man noch zurückhaltend mit Informationen. Das Programm, gedacht insbesondere zur Beräumung von Kampfmitteln in Küstennähe oder Flachwasser, solle sowohl „zur langfristigen Lösung des Problems in der Nord- und Ostsee als auch zur Stärkung deutscher Unternehmen“ beitragen, so Sprecherin Susanne Ungrad. Wann ein Projekt starten könnte – noch keine Antwort.

Experte: Schnell Brandbomben vor Usedom bergen

Stefan Nehring, Kampfmittel-Experte aus Koblenz, sieht im Bundestagsbeschluss „ein positives Zeichen“. Allerdings müsse das seit Jahren verschobene Problem breiter angepackt werden. „Was total fehlt, ist eine sofortige Umsetzung von Akut-Maßnahmen“, so Nehring. Dazu zähle er die Brandbomben vor der Insel Usedom, 1943 abgeworfen von den Briten. Hier müsse schnell gehandelt werden, weil immer wieder Phosphor austrete – eine Gefahr für Einheimische und Urlauber. Anzahl und Lage der Brandbomben seien bekannt, man müsse nur bergen.

Meeresbiologe Stefan Nehring fordert eine schnelle Beseitigung hochproblematischer Bomben, wie vor Usedom. Quelle: privat

Immer wieder werden Sprengkörper in der küstennahen Ostsee entdeckt. Im November 2020 betraf dies zum Beispiel zwei britische Grundminen in der vielbefahrenen Kadetrinne 20 Kilometer nördlich Rostocks. Bislang ist das überwiegend Sache des Landes. Der Munitionsbergungsdienst MV schätze die Gefahren ein und empfehle eine Beseitigung, das Wasser- und Schifffahrtsamt des Bundes erkläre dann die Kostenübernahme, beschreibt Marion Schlender, Sprecherin des Schweriner Innenministeriums, das aktuelle Verfahren.

