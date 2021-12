Wenige Unternehmen wachsen so rasant wie der Krebstherapie-Spezialist Miltenyi, der in Teterow ein großes Werk betreibt. Jetzt übernehmen die Rheinländer den geschlossenen Automotive-Standort von Flamm Aerotec in Laage. Für die Ortswahl gibt es mehrere Gründe.