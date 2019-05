Schiffsschraubenhersteller MMG nach Flaute in leichtem Aufwind

MV aktuell Weltmarktführer aus Waren - Schiffsschraubenhersteller MMG nach Flaute in leichtem Aufwind Dem Schiffspropeller-Hersteller Mecklenburger Metallguss GmbH geht es deutlich besser. Das Unternehmen mit Sitz in Waren hat seinen Umsatz zuletzt um rund 10 Millionen Euro gesteigert.

In der Mecklenburger Metallguss GmbH (MMG) in Waren schleift ein Mann in der Nabe einer Schiffsschraube. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa