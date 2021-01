Die Hallen- und Anlagenbau GmbH in Wusterhusen im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist am Neubau eines spektakulären Kinos beteiligt. In Abu Dhabi wird das erste 360°-LED-Kino der Welt errichtet. Die Firma in Wusterhusen fertigt und liefert dafür die Stahlkonstruktion.