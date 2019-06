MV aktuell Guiness Buch - Weltrekord erreicht: Binz hat die höchste Sandburg der Welt Es ist Vollbracht: Nach wochenlanger Arbeit ist es 20 Künstlern in Binz auf Rügen gelungen, die größte Sandburg der Welt zu errichten. 17,66 Meter Sand haben sie dafür angehäuft und aufwendig gestaltet.

Am Mittwoch reiste die Guinnes-Welt-Rekord-Jury in Binz an und bestätigte: Auf Rügen steht die größte Sandburg der Welt. Quelle: Stefan Sauer