Wendelstein 7-X in Greifswald: Kann Kernfusion die Welt retten, Professor Klinger?

Greifswald

Emissionsfrei, mit billigen Rohstoffen, die weltweit in ausreichenden Mengen zur Verfügung stehen: Über die Kernfusion, die Verschmelzung von Atomkernen, lassen sich gigantische Mengen Energie erzeugen. Die Sonne macht es vor.

Auf der Erde wird weltweit daran geforscht, die Fusion als Energiequelle in Kraftwerken zu nutzen. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Professor Thomas Klinger, dem Direktor des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik in Greifswald. Hier wird die Fusionsanlage Wendelstein 7-X für die entscheidende Experimentierphase aufgerüstet. Sie soll zeigen, dass Fusionsanlagen vom Typ Stellarator für den Dauerbetrieb geeignet sind.

Herr Professor Klinger, die Grünen stehen der Nukleartechnologie kritisch gegenüber. Haben Sie Angst, dass dem Kernfusions-Institut Wendelstein 7-X in Greifswald die Gelder gestrichen werden, wenn bald im Bund die Grünen mitregieren?

Klinger: Hauptlinie der Grünen sind die erneuerbaren Energien, mit der Erwartung, damit fossile Brennstoffe komplett ablösen zu können. Wenn das gelingen sollte, gut. Anders als bei der ersten Koalition mit Grünen-Beteiligung von 1998 bis 2005 hat heute die Partei aber einen nüchterneren, wissenschaftlicheren Blick auf die Kernfusionsforschung. Unser Projekt wird nicht mehr grundsätzlich infrage gestellt. Von daher schauen wir relativ gelassen nach Berlin.

Hundert Prozent erneuerbare Energien würde bedeuten, dass man die Kernfusion als emissionsfreie Alternative zu Kohle und Gas nicht mehr benötigt. Kann die Fusion überhaupt noch einen entscheidenden Beitrag zur Rettung der Welt leisten?

Die Rettung der Welt sollte nicht an der Energiefrage scheitern dürfen. In Metropolregionen mit einem hohen Energiebedarf für Industrie und Bevölkerung ist die Versorgung allein durch erneuerbare Energien eine Riesenherausforderung. Deshalb sollte man nicht alle Eier in einen Korb legen und eine weitere emissionsfreie Primärenergiequelle haben. Wir brauchen Versorgungssicherheit, um den Wohlstand zu erhalten und ihn dorthin zu bringen, wo Menschen bislang keinen Zugang zu einer sicheren Stromversorgung haben. Das ist für mich eine Gerechtigkeitsfrage.

Wann wird denn die Kernfusionstechnologie so weit sein, dass sie als emissionsfreie Energiequelle in Kraftwerken genutzt werden kann?

Die Kernfusion wird dann da sein, wenn wir sie brauchen. Zunächst muss der ITER in Cadarache uns noch wichtige Erkenntnisse liefern. Das wird die 2030er-Jahre dauern. Dann müssen die Ergebnisse zusammengetragen werden. Daraus muss ein Kraftwerksdesign erstellt werden. Das sind hochkomplexe Prozesse, die man technologisch und wissenschaftlich bislang noch nicht gegangen ist. Ich schätze, dass wir in der 2. Hälfte dieses Jahrhunderts die ersten Fusionskraftwerke haben.

Bislang war immer von 2050 die Rede. Stimmt also der Vorwurf der Grünen, die Kernfusion komme zu spät?

Auch in der 2. Hälfte des Jahrhunderts werden wir Energie benötigen, mehr noch als jetzt. Der weltweite Energiebedarf wird um den Faktor vier bis sechs ansteigen, allein weil die Weltbevölkerung weiter wachsen wird. Wenn wir Wohlstand garantieren wollen, benötigen wir viel elektrischen Strom. Den können Fusionskraftwerke liefern. Wendelstein 7-X ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu Fusionskraftwerken.

Fusionsforschung in Greifswald: Weltweit größtes Experiment vom Stellarator-Typ Am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Greifswald arbeiten rund 450 Wissenschaftler, Techniker und Ingenieure aus aller Welt. Rund 460 Millionen Euro kostete der Aufbau des Fusionsexperiments Wendelstein 7-X, in dem physikalische Grundlagen für ein Fusionskraftwerk erforscht werden, das Energie aus der Verschmelzung von leichten Atomkernen gewinnen soll. Die Arbeiten sind eingebettet in das Europäische Fusionsforschungsprogramm. Die Fusionsanlage in Greifswald ist das weltweit größte Experiment vom Stellarator-Typ, der anders als der Tokamak-Typ im ITER nicht gepulst, sondern im Dauerbetrieb laufen soll. Wendelstein 7-X soll die Kraftwerkstauglichkeit dieses Konzepts demonstrieren.

Das Kernfusionsexperiment in Greifswald wird gerade mit High-Tech-Hitzeschildern, die in der Raumfahrt eingesetzt werden, und mit hochkomplexen Kühlsystemen ausgestattet. Warum?

Nach den ersten erfolgreichen Experimentierphasen, in denen wir ab 2015 Wasserstoffplasma bei relativ niedrigen Temperaturen erzeugen konnten, wollen wir im September 2022 in die entscheidende Phase starten. Unser Ziel sind Plasmapulse von bis zu 30 Minuten Länge. Dazu muss das Plasma auf Temperaturen von mindestens 100 Millionen Grad Celsius aufgeheizt werden. Plasmapulse von dieser Länge und diesen Temperaturen sind bislang nirgendwo auf der Welt erzeugt worden. Einer der Höchstwerte liegt bei etwa 100 Sekunden, den chinesische Wissenschaftler mit dem EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) in Hefei erreicht haben.

Warum 30 Minuten?

Nach etwa zehn Minuten stellt sich das Plasma ein. Wärmezufuhr, Wärmeabfuhr stehen im Gleichgewicht. Halten wir ein Plasma bis zu 30 Minuten, würden wir weltweit erstmals zeigen, dass Fusionsanlagen vom Typ Stellarator wie der Wendelstein 7-X grundsätzlich im Dauerbetrieb arbeiten können und damit auch kraftwerkstauglich sind.

Da schauen Ihre Wissenschaftskollegen in den USA, Russland, China oder Japan sicher mit Spannung auf Greifswald?

Nicht nur das. Die Kollegen wollen dabei sein. Im Frühjahr starten wir eine weltweite Ausschreibung, dann können sich Wissenschaftler mit ihren Projekten für Experimentierzeiten im Wendelstein 7-X bewerben. Schon jetzt ist die Nachfrage enorm. Wir rechnen damit, dass die Experimentierzeiten um den Faktor vier bis sechs überbucht sein werden. Ein international besetztes Expertengremium wird auswählen müssen.

Von Martina Rathke