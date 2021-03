Rostock/Schwerin

Die Nachfrage nach dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca bleibt in Mecklenburg-Vorpommern weiter hinter dem Angebot zurück. In den Kühlschränken wächst deshalb der Berg nicht gegebener Impfdosen. Im Landkreis Nordwestmecklenburg waren am Montag von 150 möglichen Impfterminen nur 26 gebucht, wie ein Kreissprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Freigabe des Präparats für weitere Berufs- und Personengruppen erscheine wünschenswert.

In Schwerin wurden von 70 Terminen laut Pressestelle am Montag nur 40 genutzt. Im Landkreis Rostock waren bis zum Nachmittag von den 150 möglichen Impfterminen für Dienstag erst 50 über das Call-Center des Landes vergeben, berichtete eine Kreissprecherin.

Bislang dürfen nur Berufstätige der Prioritätsgruppe eins mit Astrazeneca geimpft werden

In Mecklenburg-Vorpommern dürfen mit Astrazeneca bislang nur Berufstätige der Prioritätsgruppe eins geimpft werden. Dazu zählen neben Ärzten und Pflegekräften auch Personal, das regelmäßig in Pflegeeinrichtungen tätig ist, wie Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Fußpfleger und Friseure. Sie benötigen die Bestätigung durch die Pflegeeinrichtung. Kita-Erzieher und Lehrer hingegen sind nicht dabei - sie gehören zur Prioritätsgruppe zwei. In Baden-Württemberg werden hingegen bereits Lehrer geimpft.

Von RND/dpa