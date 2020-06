Wenig Neuinfektionen: MV schließt fast alle Corona-Testzentren im Land

Schwerin

Die Landesregierung hat entschieden die Corona-Testzentren im Land zu schließen. Diese Anlaufstellen sollten zu Beginn der Pandemie Arzt-Praxen entlasten und verhindern, dass Patienten und medizinisches Personal sich gegenseitig anstecken. Doch aktuell sind die täglichen Neuinfektionen so gering, dass die Testzentren geschlossen werden sollen.

Nachfrage gesunken

„Die Nachfrage nach Tests ist deutlich gesunken. Mit den bisher getroffenen und umgesetzten Maßnahmen ist es gelungen, die Fallzahlen von Covid-19-Infektionen im bundesweiten Vergleich auf niedrigem Niveau zu halten. Bislang konnte auch durch die Zentren eine Überlastung des Gesundheitssystems vermieden werden. Dennoch wird auch künftig weiter getestet werden müssen“, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe am Dienstag in Schwerin.

Testzentren werden zum 30. Juni geschlossen

Wie das Ministerium mitteilte, sollen die Zentren zum 30. Juni geschlossen werden. Die Kassenärztliche Vereinigung hat die niedergelassenen Mediziner darüber in einem Rundschreiben informiert. Insgesamt waren seit März bis zu 16 Abstrichzentren in Mecklenburg-Vorpommern verteilt. Zehn mobile Testteams haben Abstriche vorgenommen. Insgesamt 98 790 Corona-Tests sind in den vergangenen Monaten durchgeführt worden. Doch mithilfe von niedergelassenen Ärzten und mobilen Teams, die bei Bedarf eingesetzt werden, soll auf ausbrechende Infektionsgeschehen auch weiterhin schnell reagiert werden.

Keine Infektionen am Montag

Derzeit finden Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung, den Universitätsmedizinen Rostock und Greifswald und weiteren Einrichtungen zur künftigen Durchführung von Abstrichen statt, so das Ministerium. Am Montag wurden keine weiteren Infektionen gemeldet. Aktuell sind landesweit 792 Infektionsfälle gezählt worden. 20 Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in Mecklenburg-Vorpommern verstorben.

