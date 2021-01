Rostock/Bad Doberan/Wismar/Grevesmühlen

Der Bestand der Weißstörche in Mecklenburg ist stabil – aber auf einem niedrigen Niveau. Viele Tiere sind in den vergangenen Jahren gar nicht erst aus ihrem Winterquartier in Afrika an die Ostsee zwischen Nordwestmecklenburg und Rostock zurückgekehrt. Die Vögel, die ihre Nester zwischen Grevesmühlen und Bad Doberan wiedergefunden haben, hatten zudem Probleme mit der Aufzucht der Jungen. Die Gründe für den Sinkflug der Störche sind vielfältig.

Der Bestand der Weißstörche in Mecklenburg-Vorpommern hat sich von einem historischen Tiefpunkt im Jahr 2019 nur ein wenig erholt. 2020 seien landesweit 659 Paare gezählt worden, sagte Stefan Kroll vom Naturschutzbund MV ( Nabu). Das seien lediglich 18 Paare mehr als 2019 – dem Jahr mit dem niedrigsten jemals ermittelten Wert, nachdem der Bestand fünf Jahre in Folge geschrumpft war. Zuwächse habe es 2020 vor allem in südlichen Regionen des Landes gegeben. Im Bereich des alten Kreises Güstrow sind zum Beispiel drei Horstpaare hinzugekommen.

Anzeige

Störche in Rostock und Nordwestmecklenburg

Zuwachs bei den sogenannten Horstpaaren gab es zum Beispiel in Nordwestmecklenburg. Der Nabu zählte mit 27 Storchenpaaren 2020 genau ein Horstpaar mehr als 2019. Der Altkreis Bad Doberan hingegen verlor ein Paar und hatte 2020 nur noch 39 Horstpaare. In der Hansestadt Rostock bleibt es wie im Vorjahr: Nur ein Storchenpaar hat sich dort ein Nest gesucht. Es dürfte sich dabei um die Störche in Biestow handeln.

Zur Galerie Diese Störche wurden in Mecklenburg gesichtet

Stefan Kroll, oberster Schützer der Weißstörche in MV, hat eine Erklärung dafür: „Die Storchensaison begann erneut mit einem sehr trockenen April und auch im Mai fiel gegenüber den langjährigen Mittelwerten deutlich zu wenig Niederschlag. Erst ab dem 5. Juni gab es wieder nennenswerte Niederschlagsmengen. Damit war es erneut in der Phase, in der die meisten Küken schlüpften, erheblich zu trocken. Die Altvögel hatten wieder Mühe, genügend Regenwürmer und andere kleinteilige Nahrung zu finden“, führt er im gerade erschienen Bericht zum Weißstorchjahr 2020 für die Region Altkreis Bad Doberan/ Rostock aus.

Starkregen und Straßenverkehr kostete Küken das Leben

Ein für die jungen Störche dramatisches Ereignis spielte sich im Juni 2020 ab: drei Tage Starkregen vom 18. bis 20. Juni. Bei solchen Witterungsextremen seien besonders Weißstorchküken im Alter von drei bis fünf Wochen gefährdet. Ihnen fehlt das schützende Vollgefieder, das sich erst im Anschluss herausbildet. Kleinere Küken bis zum Alter von drei Wochen werden in der Regel durch das sogenannte Hudern der Altvögel geschützt. „Der anhaltende Starkregen kam genau zur falschen Zeit und kostete zehn Jungstörche das Leben“, resümiert der Experte. Besser wurde es für die Störche ab der ersten Julihälfte mit wechselhaftem Wetter. Wegen der beginnenden Ernte gab es auch wieder genug Nahrung.

Lesen Sie auch:

„Im Jahre 2020 haben wir insgesamt 21 tote Küken registriert.“ Stefan Kroll, Storchenbeauftragter des Nabu MV. Quelle: Ove Arscholl

Das Überleben von jungen Störchen hängt aber auch vom Straßenverkehr ab. In der Saison 2020 verunglückten gleich drei Brutstörche, alle zum Ende der Brutsaison im August. „Die beiden betroffenen Störche in Heiligenhagen und Broderstorf I wurden sehr wahrscheinlich Opfer von Kollisionen im Straßenverkehr. Glücklicherweise konnte der überlebende Partner die jeweils drei Jungstörche allein großziehen“, so Stefan Kroll. Dagegen sei das beringte Schmadebecker Weibchen, das nicht gebrütet hatte, vermutlich durch einen Leitungsanflug ums Leben gekommen. Die Verluste von Jungstörchen in ihren Nestern lassen sich laut Nabu jedoch nur unvollständig erfassen. Dies gelte besonders für die frühe Nestlingszeit – „es sei denn, es werden abgeworfene Küken unter den Nestern oder an den Nesträndern gefunden. Im Jahre 2020 haben wir insgesamt 21 tote Küken registriert“, fasst Nabu-Experte Stefan Kroll zusammen.

Nur wenige junge Störche in MV Der Weißstorchbestand in Mecklenburg-Vorpommern hat sich 2020 nur geringfügig erholt. Die ehrenamtlichen Mitglieder der Nabu-Landesarbeitsgruppe Weißstorchschutz zählten landesweit 659 Horstpaare und damit lediglich 18 Paare mehr als 2019 – dem Jahr mit dem niedrigsten jemals ermittelten Wert. Dagegen waren es zum Beispiel 2004, bei der vorletzten weltweiten Erfassung, im Nordosten Deutschlands noch 1142 Horstpaare. Zuwächse gab es 2020 vor allem in den südlichen Regionen, die nach sich nach den Altkreisen richten: Ludwigslust (neun neue Paare), Müritz (sieben neue Paare) und Mecklenburg-Strelitz (sieben Paare). Landesweit schafften es zudem gerade einmal zwölf Paare, je vier Jungstörche erfolgreich aufzuziehen.

Storchenbestand in Nordwestmecklenburg besonders schlecht

Der Landkreis Nordwestmecklenburg steht besonders schlecht dar – obwohl die Storchenschützer 2020 ein Paar mehr gezählt haben als 2019. Im Nordwestkreis ist laut Nabu die geringste Storchendichte landesweit zu finden.

Klaus Anderson bekommt jedes Jahr Besuch von „seinem“ Storch. In Warnow bei Grevesmühlen fühlt sich der Vogel wohl und wird in jedem Frühjahr mit einem Hering von Klaus Anderson begrüßt. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Die Storchenexperten rechnen je nach Wetterlage in den Überwinterungsgebieten und Europa ab Februar mit den ersten Störchen in Mecklenburg. Die letzten kommen meist erst im April an der Ostsee an.

Von Michaela Krohn