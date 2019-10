Im Vergleich zu 2008 sind im vergangenen Jahr acht Prozent weniger Rezepte zu diesem Medikament in Mecklenburg-Vorpommern ausgestellt worden. Das ergab eine Studie der Kaufmännische Krankenkasse (KKH). Ein Grund könnte die weltweite Zunahme von Antibiotikaresistenzen sein.

Eine Labormitarbeiterin am Institut für Klinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene des Universitätsklinikums in Erlangen (Bayern), hält im Diagnostiklabor eine Indikatorkulturplatte zum Nachweis von resistenten Bakterien in der Hand. Quelle: Daniel Karmann/dpa