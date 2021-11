Weniger Biontech: Hausärzte in MV warnen vor stockender Impfkampagne

Rostock

In den Hausarzt-Praxen von MV liegen nach fast zwei Jahren Corona-Pandemie die Nerven blank. Am 20. November entlud sich der gesammelte Frust beim Hausärztetag 2021 im Rostocker Radisson-Hotel. Für Stimmung hatte der amtierende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gesorgt, der Freitagabend eine Bombe platzen ließ: Der Biontech-Pfizer-Impfstoff wird rationalisiert auf maximal 30 Dosen je Hausarzt-Praxis. Vorrangig solle Vakzin des US-Herstellers Moderna eingesetzt werden, das ohne Begrenzung verfügbar ist.

30 Dosen Biontech-Pfizer sind viei zu wenig, meint Hausarzt Fabian Holbe aus Neuburg bei Wismar Quelle: Gerald Kleine Wördemann

„30 Dosen sind absolut lächerlich. So viel habe ich um morgens um zehn Uhr verimpft“, sagt Fabian Holbe, Hausarzt aus Neuburg bei Wismar. An einem normalen Impftag gehen bei ihm 150 Dosen weg, berichtet der Allgemeinmediziner. Spahns Spar-Ankündigung fällt mitten in den Start der Booster-Impfungen und nie dagewesener Rekord-Infektionszahlen. Sie ist der berühmte Tropfen, der das Fass um Überlaufen bringt. Der Hausarztverband MV druckte sofort Überkleber für seine Plakate der landesweiten Impfwoche ab 4. Dezember: „Annulliert wegen: Entscheidung der Politik“, steht darauf.

MV verschickt Booster-Briefe Aller Bewohner von MV ab 70 Jahre bekommen demnächst einen Brief, in dem das Land für die Auffrischungsimpfung, das sogenannte Boostern, wirbt. Das kündigte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Sonnabend in Rostock an. Bisher wurde im Nordosten insgesamt 2,1 Millionen Impfdosen verimpft, davon eine Million in den Hausarztpraxen, die übrigen in den Impfzentren und von mobilen Impfteams. Von den angekündigten Kürzungen beim Impfstoff Biontech-Pfizer sind die Impfzentren auch betroffen: Sie sollen künftig nur noch 1020 Dosen des m-RNA-Vakzins pro Tag erhalten. Der Einsatz von Moderna ist aufwendiger, weil bei dem US-Serum für die Boosterimpfung die Dosierung für jeden Patienten berechnet werden muss.

Impftermine sind in Gefahr

„Stoppen Sie Jens Spahn, wir sind nicht die Resterampe der Republik“, sagt Hausärzteverbandschef Stefan Zutz an die Adresse der neuen Landesgesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD). Die ist erst seit wenigen Tagen im Amt und absolvierte ihren Antrittsbesuch bei den Ärzten.

Ein Wechsel von Biontech auf Moderna bedeute für die Praxen viel Arbeit. Liane Engelhardt, Hausärztin aus Rostock, schildert, was das konkret bedeutet. Sie will Anfang Dezember 180 Bewohner eines Behindertenheims zum dritten Mal impfen. Mit viel Not und Mühe hat die Medizinerin gerade so die nötigen Einverständniserklärungen der gesetzlich bestellten Betreuer zusammen bekommen. Nun kann ihr Praxisteam wieder von vorn anfangen, weil die Erklärung nur für Biontech-Pfizer gilt. Das sei nicht mehr zu schaffen und der Termin wohl nicht mehr zu halten.

Die langjährige Hausärztin schildert, was gerade in ihrer Gemeinschaftspraxis los ist. In den vergangenen Lockdowns wären viele Patienten zuhause geblieben, Behandlungen wurden vertagen. „Jetzt sitzen sie mit handgeschriebenen Liste vor uns, was jetzt alles gemacht werden soll.“ Zusätzlich sorge die normale Herbst-Erkältungswelle für volle Wartezimmer, dieses Jahr zusätzlich befeuert durch RS-Viren. Dabei bindet die Pandemie schon einen Großteil der vorhanden Kraft: Testen, Impfen, Infizierte betreuen.

Ämter geben auf

Die Gesundheitsämter in MV hätten ihre Arbeit bei der Pandemie praktisch eingestellt, sind sich die versammelten Mediziner im Rostocker Hotel einig. Die Ämter seien telefonisch nicht mehr erreichbar. Eine Ärztin aus der Nähe von Stralsund berichtet, der zuständige Amtsarzt habe ihr mitgeteilt, das sich ihre Praxis ab sofort um die gesamte Betreuung der positiv Getesteten kümmern soll.

Volle Wartezimmer, Grippewelle und Patienten mit Listen voller Behandlungswünsche: In den Praxen stapelt sich die Arbeit wie noch nie, sagt die Rostocker Hausärztin Liane Engelhardt. Quelle: Gerald Kleine Wördemann

„Wie sollen wir das neben bei auch noch schaffen? Wir haben 15 bis 20 positive Fälle pro Woche“, sagt die Medizinerin. Die gesamte Betreuung in der Quarantäne sollen die Ärzte übernehmen. Was nicht möglich sei. Aus Protest wollen ihre Sprechstunden-Mitarbeiterinnen ab Montag nicht mehr ans Telefon gehen, kündigt die Ärztin aus Vorpommern an.

Ministerin Drese kennt die Probleme mit Gesundheitsämtern. Sie berichtet von Fällen, bei denen positiv Getestete erst nach neun Tagen vom Gesundheitsamt angerufen worden seien, mit der Aufforderung, sich in Quarantäne zu begeben. Sie will die Bundeswehr um Diensthilfe für die überlasteten Ämter bitten.

In MV wurde vor allem Biontech verimpft

Spahns Ankündigung, beim Biontech-Vakzin zu sparen, habe sie selbst schockiert, erklärt Drese: „Das ist eine Vollbremsung auf halber Strecke“. Die Umstellung koste „Kraft und Zeit, die wir nicht haben“. Als Begründung für die geplante Biontech-Drosselung gab Dreses Berliner Noch-Amtskollege an, die Moderna-Vorräte liefen im Frühjahr ab und müssten vorher aufgebraucht werden.

In MV wird bislang vorwiegend mit Biontech-Pfizer geimpft. Die Ständige Impfkommission empfiehlt, für die Booster-Impfung nicht zwischen Biontech- und Moderna zu wechseln. Moderna sei aber nicht schlechter: Die Durchbruchquote sei bei dem US-Vakzin sogar geringer als bei Biontech-Pfizer, sagt ein Arzt, der schon lange Moderna einsetzt, mit Verweis auf Angaben des Robert-Koch-Instituts.

Drese hält an Sechs-Monats-Frist fest

An der Sechs-Monate-Frist zwischen zweiter Spritze und Auffrischung hält Drese fest. „Eine Verkürzung auf fünf Monate wird es nur in Ausnahmefällen geben.“ In Berlin und Bayern gilt bereits generell der Fünf-Monate-Abstand, ausschlaggebend waren gute Erfahrungen mit einem verbessertem Immunschutz in Israel.

Ein Mediziner von der Mecklenburger Seenplatte bringt die Stimmung in den Praxen auf den Punkt: „Die gesamte Corona-Pandemie wird von der Politik total bescheuert kommuniziert“. Die Leute seien die Ankündigungen und Versprechungen leid. Was das bei den Patienten ausmache, sehe er jeden Tag bei der Arbeit. „Da bleibt es vor dem Tresen nicht immer friedlich.“

