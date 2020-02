Weniger Geflüchtete, weniger Ausgaben – aber viele Abschiebungen scheitern

Die Zahl der Geflüchteten, die 2019 einen Asylantrag in MV gestellt haben, ist deutlich geringer als im Vorjahr. Damit sinken auch die Ausgaben für deren Unterbringung und Versorgung.

Ein Schild mit der Aufschrift «Asyl» hängt in einer Landeserstaufnahme für Asylbewerber (LEA) an einer Wand. (Symbolbild).