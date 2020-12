Corona-Krise unterm Weihnachtsbaum: Durch Kurzarbeit und Lockdown in Mecklenburg-Vorpommern gibt es in manchen Familien in diesem Jahr wohl weniger Geschenke. Das mag traurig sein für die Kinder, aber an Weihnachten zählt eigentlich ohnehin etwas ganz anderes, kommentiert OZ-Redakteur Axel Büssem.