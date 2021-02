Weniger Knöllchen: Corona-Lage nicht schamlos ausnutzen

Rostock

Weniger Verkehr – weniger Knöllchen: Diese Logik liegt eigentlich auf der Hand. Die Städte in MV haben wegen der Pandemie schon hunderttausende Euro an Buß- und Verwarngeldern verloren. Auch weil die Kontrolleure derzeit eher Verstöße gegen die Corona- als gegen die Verkehrsregeln ahnden.

Was den Autofahrer freut, sorgt bei den Stadtkämmerern für Sorgenfalten. Schließlich haben die Kommunen durch den Lockdown ohnehin schon große Löcher in ihren Budgets: Gewerbesteuern brechen genauso weg wie Einnahmen aus Bussen und Bahnen, Zoos oder Bibliotheken.

Außerdem darf man nicht vergessen, dass die Verkehrsüberwachung nicht ausschließlich dazu dient, das Stadtsäckel zu füllen. Die Kontrollen haben ja auch einen Ordnungszweck: Rasen in der Stadt bleibt auch in Corona-Zeiten gefährlich. Wer Rettungswege zuparkt, gefährdet auch in der Pandemie Leben – sogar noch mehr als sonst, weil viele Corona-Kranke mit dem Rettungswagen abgeholt werden müssen.

Es gehört also zur gesellschaftlichen Solidarität, den aktuell fehlenden Kontrolldruck durch die Ordnungsämter nicht schamlos auszunutzen. Trotz Corona leben wir immer noch im zivilisierten Osten – und nicht im Wilden Westen.

Von Axel Büssem