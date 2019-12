Weniger Kraniche überwintern in Mecklenburg-Vorpommern

Groß Mohrdorf

Nur wenige Kraniche haben derzeit Lust auf den Winter in Deutschland. Blieben die Vögel jahrelang nahe ihrer Brutgebiete, wurden in diesem Dezember in den Regionen an der Ostseeküste nicht einmal halb so viele Kraniche wie im Vorjahr gesichtet, wie der Leiter des Kranichzentrums des Naturschutzbunds in Groß Mohrdorf bei Stralsund, Günter Nowald, sagte. Über den Grund rätseln die Fachleute nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern. Auch aus Überwinterungsgebieten in Nordfrankreich werde gemeldet, dass die Vögel weiter in den Süden zögen, berichtete Nowald.

Im Großraum Rostock bis nach Ribnitz-Damgarten seien zuletzt etwa 300 Kraniche beobachtet worden. „Im vorigen Jahr waren es mehr als doppelt so viele“, sagte Nowald. Mehr seien es allerdings in der Friedländer Großen Wiese. Am Lac du Der-Chantecoq in Frankreich hielten sich gerade mal 2500 Kraniche auf, viermal weniger als voriges Jahr zu Weihnachten.

„Wir haben im Moment keine Idee, warum das so ist“, sagte Nowald. Das Nahrungsangebot sei nicht schlechter, die Temperaturen mild und es gebe nicht mehr Druck von Landwirten. Ein mit einem Sender versehener Kranich sei nach Niedersachsen und wieder zurück in den Nordosten geflogen. „Die Kraniche werden immer mobiler - und sie machen, was sie wollen“, sagte der Chef des Kranichzentrums. Im Oktober hatte es noch Rekordzahlen der rastenden Kraniche gegeben.

Die überwinternden Vögel stehen Nowald zufolge meist allein, zu zweit oder in kleinen Trupps von vier bis zwölf Tieren auf abgeernteten Maisfeldern. Manchmal bilden sich auch Nahrungstrupps von bis zu 40 Vögeln. So werden Feinde schneller bemerkt. Schwierig wird es für die Kraniche, wenn es kalt wird und ihre Schlafgewässer zufrieren.

Da Kälteeinbrüche meist aus dem Osten kommen, fliegen sie dann mit Unterstützung der Luftströmung nach Südwesten in wärmere Gegenden, wie der Kranich-Experte erläuterte. Die Vögel, die den Winter über in Deutschland ausharren, sind im Frühjahr als erste in ihren Brutgebieten und gehen damit Revierkämpfen aus dem Weg. Über den Brutbeginn entscheidet das Wetter. Ganz frühe Paare brüten schon Mitte März, die Hauptsaison ist der April.

