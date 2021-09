Eine Analyse der DAK-Gesundheit hat ergeben: Beschäftigte in MV hatten in der ersten Hälfte des Jahres so wenig krankheitsbedingte Fehltage wie noch nie. Krankschreibungen aufgrund von Atemwegserkrankungen haben abgenommen, dafür blieben die Menschen aufgrund von anderen Erkrankungen häufiger Zuhause.