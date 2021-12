Rostock

Die Einschränkungen an den Kliniken in MV während der Corona-Pandemie haben Auswirkungen auf die Behandlung anderer Krankheiten - mit möglicherweise schwerwiegenden Langzeitfolgen. „Unsere Daten deuten darauf hin, dass in einigen Jahren eine erhöhte Krebssterblichkeit infolge der Pandemie zu verzeichnen sein wird“, sagte der Landesgeschäftsführer der Barmer, Henning Kutzbach.

Menschen verzichten auf Vorsorgeuntersuchungen

Wegen der Behandlung von Corona-Patienten schränkten die Krankenhäuser während der bislang vier Pandemiewellen ihre Operationskapazitäten ein. Nicht nur Hüft-, Knie- und kardiovaskuläre Eingriffe waren betroffen. Bei den Krebserkrankungen waren es laut Barmer vor allem jene, die im Rahmen von Früherkennungsprogrammen diagnostiziert werden, wie Hautkrebs, Darm- oder Brustkrebs. „Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Patienten während der Pandemie einen Arztbesuch wegen als weniger schwerwiegend empfundener Symptome vermieden haben“, so der Barmer-Chef. Für Darmkrebs-OPs verzeichnete die Barmer einen Rückgang um 20 Prozent, bei Brustkrebs- OPs um 18 Prozent.

Rückgang bei Darmkrebs-OPs um 20 Prozent

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch die AOK. Nach Angaben des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (Wido) sanken in MV in der ersten Pandemiewelle bei den Versicherten die Fallzahlen der somatischen Behandlungen um 25 Prozent, in der zweiten um 19 Prozent und in der dritten um 20 Prozent im Vergleich zum Vorpandemie-Niveau. Ein ähnlicher Effekt sei auch für die vierte Welle zu erwarten, sagte Geschäftsführer Jürgen Klauber. Allein in der dritten Welle zwischen März und Mai dieses Jahres wurden demnach 15 Prozent weniger Darmkrebs-Operationen und 20 Prozent weniger Hüftimplantationen durchgeführt als im Vorpandemie-Zeitraum 2019. Auch die Zahl der Brustkrebs-OPs sank, wenn auch weniger stark.

„Wir haben ein echtes Problem, wenn die vorgelagerte Diagnostik nicht stattgefunden hat und deshalb erst später operiert wird“, so Klauber. „Die Folgen werden wir erst später merken, wenn Krebserkrankungen fortgeschritten sind, mehr schwere Tumorstadien diagnostiziert werden und die Sterblichkeit steigt.“

Rostocker Chefoperateur: „Müssen Kompromisse eingehen“

Die Belastung in den Kliniken ist derzeit extrem hoch. „Krebspatienten leiden unter den ungeimpften Corona-Patienten“, sagt der Chefoperateur der Uni-Medizin Rostock, Professor Clemens Schafmayer. Durch die Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten werde es für onkologische Patienten ganz schwierig, zeitnah Therapiekonzepte umsetzen zu können. Gerade bei großen OPs, wie Speiseröhren- oder Leberkrebs, seien Intensivkapazitäten erforderlich, die durch die Corona-Patienten aber nahezu aufgebraucht seien. Termine müssten teils zwei bis drei Mal verschoben werden – eine psychische Belastung für den Patienten, die Angehörigen und auch die behandelnden Ärzte, wie Schafmayer sagt. „Wir müssen jeden Tag viele Kompromisse eingehen.“ Auch die mit der Pandemie gesunkene Bereitschaft zur Blutspende erschwere die Operationen. „Wir setzen nicht nur Patienten ab, weil wir zu wenig Intensivbetten haben, sondern auch, weil wir zu wenig Blut haben“, so Schafmayer.

Elf Prozent weniger Brustkrebs-OPs in Greifswald

In der Uni-Medizin Greifswald zeigt sich ein ähnliches Bild. „Wir können momentan nur die schwierigsten Tumoroperationen durchführen“, so der Ärztliche Vorstand, Professor Uwe Reuter. 2021 wurden bislang elf Prozent weniger Brustkrebs-OPs und sechs Prozent weniger Knie- oder Hüft-OPs durchgeführt als im Vorpandemiejahr 2019. „Unsere Gynäkologen berichten, dass sie spätere Krebsstadien sehen als vorher“, so Reuter. Dies habe Auswirkungen auf die Heilungschancen und möglicherweise auch auf die Sterblichkeit. Darüber ist auch der Rostocker Chefoperateur Professor Clemens Schafmayer besorgt. „Wir sehen Patienten, die im zunehmenden Maße metastasiert sind, also zu spät zum Arzt gegangen sind. Belastbare Daten über die Folgen, wie ungünstige Heilungsverläufe oder gar eine höhere Sterblichkeit, werde es in etwa drei bis fünf Jahren geben.

Die Barmer verweist auf eine Studie aus Großbritannien: „Verzögert sich die Magen- oder Speiseröhren-OP um drei bis sechs Monate, sinkt die Fünf-Jahres-Überlebensrate um bis zu 35 Prozent“, so Barmer-Chef Kutzbach.

Von Martina Rathke