Aktuell werden in einer Last-Minute-Aktion des Landes Mecklenburg-Vorpommern rund 300 freie Ausbildungsplätze angeboten. Jeder vergebene Ausbildungsplatz sei eine Investition in die Zukunft und in den Fortbestand der Unternehmen, sagt Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU).