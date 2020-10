Weniger Menschen in MV erhalten soziale Mindestsicherung

Schwerin

Etwas mehr als 147.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben zum Jahresende 2019 Leistungen der sozialen Mindestsicherung erhalten. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte, waren das 9,6 Prozent weniger als Ende 2018. Gemessen an der Gesamtbevölkerung betrug der Anteil der Leistungsempfänger 9,2 Prozent. Damit lag MV leicht über dem Bundesdurchschnitt von 8,3 Prozent, aber unter der durchschnittlichen Quote der östlichen Bundesländer von 9,9 Prozent. Zu den staatlichen Leistungen zählen unter anderem Hartz IV, Grundsicherung im Alter und Regelleistungen für Asylbewerber.

Niedrigste Quote seit Beginn der Berechnungen

Bundesweit haben knapp 6,9 Millionen Menschen Ende 2019 Leistungen der sozialen Mindestsicherung erhalten, 4,7 Prozent weniger als Ende 2018. Gemessen an der Gesamtbevölkerung sank der Anteil der Leistungsempfänger von 8,7 Prozent Ende 2018 auf 8,3 Prozent Ende 2019. Das ist die bisher niedrigste Mindestsicherungsquote seit Beginn der Berechnungen im Jahr 2006.

Die höchsten Quoten hatten die Stadtstaaten Bremen (17,3 Prozent), Berlin (16,0 Prozent) und Hamburg (12,6 Prozent). Die niedrigsten Quoten zählten Bayern (4,3 Prozent), Baden-Württemberg (5,1 Prozent) und Rheinland-Pfalz (6,7 Prozent).

Zahl der Empfänger sozialer Mindestsicherungsleistungen sank

Mit einem Minus von 6,9 Prozent sank die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger sozialer Mindestsicherungsleistungen in den östlichen Bundesländern wie schon in den Vorjahren stärker als in den westlichen Bundesländern. In Westdeutschland waren 4,0 Prozent weniger Menschen als im Jahr zuvor auf entsprechende Leistungen angewiesen.

