In den Ställen in Mecklenburg-Vorpommern stehen weniger Tiere. Die Zahl der Rinder sank von November 2017 bis November 2018 um 7,2 Prozent auf 497 004, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Der Schweinebestand nahm im gleichen Zeitraum um 1,4 Prozent auf 832 501 Tiere ab.