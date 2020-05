Wegen der Corona-Krise verbringen die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern viel Zeit in ihren Wohnungen und Häusern. Eine schlechte Ausgangslage für Einbrüche und Taschendiebstähle.

Weniger Taschendiebstähle und Einbrüche in Corona-Zeiten in MV

Weniger Taschendiebstähle und Einbrüche in Corona-Zeiten in MV

Kostenlos bis 12:57 Uhr Weniger Taschendiebstähle und Einbrüche in Corona-Zeiten in MV