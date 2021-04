Rostock

Alvan Boysen (21) lächelt. Das Foto zeigt einen Familienausflug am Rande eines Maisfelds. Alvans Vater, Arne Boysen, schiebt ein Gefährt aus Fahrrad und Rollstuhl, damit sein Sohn möglichst überall mit hinkann. Andere Fotos zeigen, wie die Familie einen Rollstuhl über einen Hügel in England bugsiert. Wie der Vater den erwachsenen Sohn huckepack zum Baden ins Meer trägt. Oder Alvan auf einem Pferd mit seiner Mutter, Reittherapeutin Kai Maren Boysen.

Familie: Staat spart Geld auf dem Rücken betroffener Familien

Die Familie fürchtet, dass solche Momente rarer werden. Grund ist eine Regelung der Landesregierung für Urlaubsansprüche bei der Betreuung Behinderter in Fördergruppen. Waren in Vorjahren bis zu 33 Tage möglich, sind es derzeit nur noch 20. Grundlage ist das neue Bundesteilhabegesetz, das Behinderte eigentlich besserstellen soll.

Alvan ist schwerstbehindert – von Geburt an. Sein Kleinhirn sei unterentwickelt, sagt der Vater. Der junge Mann kann nicht allein sitzen oder krabbeln, nicht reden. Die Eltern müssen seine Windeln wechseln, ihn anziehen und füttern. Die Familie hat einen Weg damit gefunden – doch jetzt ist sie empört.

„Wenig hilfreich“ und „kalt-bürokratisch“ sei eine Antwort von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD), urteilen die Boysens. Die Familie hat Eingaben gemacht, sich an Behörden, Landtagsfraktionen und den Bürgerbeauftragten gewandt. Bisher ohne Erfolg. Offenbar sei es in Wirklichkeit das Ziel, auf dem Rücken Behinderter Geld einzusparen, urteilt die Familie.

Ohne Feier- und Brückentage bleiben nur zwei Wochen Urlaub

Der Haken: Der Landesrahmenplan zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sieht für die Betreuung von Behinderten in der Fördergruppe nur noch 20 Urlaubstage vor. In einer Werkstatt gelten dagegen 33 Tage. Obwohl in beiden Betreute an Arbeit herangeführt werden.

Heißt: Alvan kann pro Jahr vier Wochen Urlaub von der Betreuung im Michaelwerk Rostock machen. Dort sei er von morgens bis zum Nachmittag untergebracht. Die Eltern können so beide berufstätig sein. „Er fühlt sich dort sehr wohl“, sagt Vater Arne Boysen. Aber früher, vor der Gesetzesnovelle, seien bis zu 13 Tage Urlaub pro Jahr mehr möglich gewesen.

Arne Boysen: „Eine Demütigung für Betroffene und Familien.“ Quelle: Frank Pubantz

Die Folge: Die Familie fürchtet um gemeinsame Zeit. Feier- und Brückentage abgezogen, blieben nur noch rund zwei Wochen im Jahr für Urlaub. „Diese Regelung kommt einer Demütigung nicht nur der betreuten Menschen mit Behinderung, sondern auch ihrer Angehörigen gleich“, so Boysen. Familien würden „zu Bittstellern degradiert“.

Er wisse von diversen weiteren Fällen in MV. Dabei sei doch gerade der gemeinsame Urlaub Teilhabe. „Ich glaube, Alvan würde sich eher für unseren Urlaub entscheiden“, so Boysen. Mutter, Vater und auch der Sohn brauchen Zeit zur Erholung.

Was Arne Boysen moniert: In den neuen rechtlichen Grundlagen sei eben nicht verbindlich definiert, dass Behinderte mehr als 20 Tage Urlaub von der Betreuung in der Tagespflege machen können. Ein Passus findet sich lediglich in Vergütungsvereinbarungen zwischen Kommunen und Trägern. Wer mehr will, müsse sich mit den Pflegeanbietern arrangieren, heißt es da. Die Familie sei auf das Entgegenkommen des Trägers angewiesen, will sie länger mit dem Sohn Urlaub machen.

Ministerin zeigt Verständnis, verweist aber an den Bund

Darauf weist auch Ministerin Drese in einem Brief an die Boysens hin. Sie habe Verständnis für die Forderung der Familie, aber „gesetzliche Regelungen und Vorgaben hierzu wären allein auf Bundesebene vorstellbar.“

Träger findet Unterschied zu Arbeit in Werkstätten ungerecht

„Ungerecht“ findet die Regelung Christoph Bohmann, der beim Rostocker Michaelwerk für den Geschäftsbereich Arbeit zuständig ist. Es sei misslich, dass die Betreuung Behinderter in Werkstatt und Fördergruppen verschieden geregelt wird. „Jeder muss die Möglichkeit haben, an Arbeit teilzuhaben“, so Bohmann. Er wünsche sich eine Gleichbehandlung der beiden Gruppen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eingemischt hat sich Matthias Crone, Bürgerbeauftragter des Landes, in den Fall. Mit der Neuregelung sei „eine Begrenzung der individuellen Urlaubsansprüche nicht verbunden“, stellt er fest. Diese müssten aber zwischen Familie und Träger verhandelt werden.

Rostocker Familie will nicht auf Kulanz angewiesen sein

Arne Boysen macht das sauer. Was ist, wenn ein Träger blockiert? „Die Leidtragenden sind die Betreuten“, sagt der Rostocker. Er habe mit dem Träger der Tagespflege seines Sohnes, dem Michaelwerk, zunächst eine Regelung gefunden. Durch Kulanz. „Doch wie lange?“, fragt Boysen.

Das Michaelwerk erlaube Alvan derzeit auch mehr als 20 Tage Urlaub, erhalte für die Differenz jedoch kein Geld, bestätigt Christoph Bohmann.

Von Frank Pubantz