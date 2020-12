Rostock

Der Automobilclub ADAC erwartet zum Jahreswechsel keinerlei Verkehrsprobleme in MV. Durch die Corona-Beschränkungen sei der Straßenverkehr in Deutschland um etwa ein Drittel im Vergleich zu anderen Jahren zurückgegangen, sagte ADAC-Sprecher Christian Hieff. Dies sei anhand von Mobilfunkdaten errechnet worden.

Da sich gerade in MV der ausbleibende Reiseverkehr bemerkbar mache, sei am langen Neujahrswochenende nicht mit Staus zu rechnen. Chaotische Verkehrsverhältnisse, wie etwa im Harz, sind also hierzulande wohl nicht zu erwarten.

Sechsmal so viele Zweitwohnungen

Daran würden auch die Besitzer von Ferienwohnungen nichts ändern, die quasi durch ein Hintertürchen wieder verstärkt nach MV anreisen: Viele Eigentümer haben während der Pandemie ihre Ferienwohnungen als Zweitwohnsitz angemeldet, um die strengen Reisebeschränkungen zu umgehen.

Alleine im Amt Klützer Winkel in Nordwestmecklenburg waren es seit Beginn der Pandemie im März 480 Neuanmeldungen – mehr als sechsmal so viele wie im Vorjahr. Touristische Reisen nach MV sind im Lockdown verboten, wer hier jedoch einen Zweitwohnsitz hat, darf kommen.

Kaum Weihnachtsstaus

Für Staus sei diese Gruppe aber zu klein, versichert Hieff: „Selbst wenn alle Ferienwohnungen gleichzeitig anreisen würden, reichte das bei weitem nicht aus.“ Im dünn besiedelten MV komme es nur bei einer Reisewelle zu Staus. „Und die haben wir zur Zeit nicht.“

Auch bundesweit gebe es derzeit deutlich weniger Staus: in der Weihnachtswoche 2019 wurden noch 8860 Kilometer Stau registriert. in diesem Jahr waren es nur 517.

Von Axel Büssem