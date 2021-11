Weniger Zuschauer und 2G plus im Stadion: So hart treffen Hansa die neuen Corona-Regeln

Rostock

Die neuen Corona-Regeln treffen den FC Hansa Rostock hart. Der Fußball-Zweitligist darf im letzten Heimspiel des Jahres am 4. Dezember gegen den FC Ingolstadt (13.30 Uhr) lediglich 14500 statt 21 750 Zuschauer ins Ostseestadion lassen. Dadurch gehen dem Koggenklub Einnahmen aus dem Ticketverkauf, dem Catering und dem Merchandising verloren. Der Vorstandsvorsitzende Robert Marien (40) bezifferte den Verlust auf 150 000 bis 200 000 Euro.

Schaden könnte noch größer ausfallen

„Jetzt ist die neue Corona-Landesverordnung in Kraft – und die gilt es, angesichts der Fallzahlen zu akzeptieren“, sagte Marien. Sollte in Mecklenburg-Vorpommern die Corona-Ampel Anfang Dezember auf Rot springen, dürften lediglich 7250 Fans ins Stadion. „Die Folgen wären viel, viel größer. Dann reden wir von bis zu einer halben Million Euro.“

Ab Donnerstag gelten in MV wegen steigender Krankenhausbelegungen durch Covid-19 neue Corona-Vorschriften. In vielen Freizeitbereichen haben Besucher danach nur noch mit der Regelung 2 G+, also geimpft oder genesen plus negativem Corona-Test Zutritt – das gilt auch für Fußball-Stadien. Mit der Umsetzung der Regel selbst dürfte Hansa allerdings keine Probleme haben, da der Klub bereits die zuvor geltende 3G-Regel kontrollieren musste.

Sportgericht verurteilt Hansa wegen unsportlicher Fans

Weiteres Ungemach kam am Mittwoch allerdings auf anderem Gebiet: Hansa wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer drastischen Geldstrafe verurteilt. Der Klub muss wegen mehrmaligen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger insgesamt 97 300 Euro bezahlen, teilte der DFB mit. Es geht dabei um insgesamt sechs Vergehen, bei denen unter anderem die Polizei „massiv“ mit Steinen und Pyrotechnik beworfen worden sein soll.

In einem anderen Fall sollen 30 Rostocker Fans einen benachbarten Sitzplatzblock gestürmt und dabei drei Ordner verletzt haben. Zudem sollen die Anhänger versucht haben, sich illegal Zutritt zum Innenraum verschafft zu haben.

Einen Teil der Strafe kann der Verein „für sicherheitstechnische und infrastrukturelle Maßnahmen verwenden“, wie es vom DFB hieß. Dem Verband muss dies bis zum 31. Juli 2022 nachgewiesen werden. Zugleich zeigte der DFB dem Zweitligisten die Gelbe Karte. „Der DFB-Kontrollausschuss hat Hansa Rostock in seinen Strafanträgen darauf hingewiesen, dass der Verein aufgrund der gehäuften Vorfälle in der Vergangenheit seine Maßnahmen intensivieren sollte, um die Sicherheit des Spielbetriebs zu gewährleisten.“

Von Stefan Ehlers