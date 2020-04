Babys werden geboren – Pandemie hin oder her. In der größten Geburtsklinik von MV, dem Südstadt-Klinikum in Rostock, sind 2020 bereits über 800 Geburten zu verzeichnen. Die Corona-Krise hat hier auch überraschend positive Auswirkungen. Zu Besuch bei Hebamme Kerstin Wilde und Schwester Babett Flehmig