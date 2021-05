Rostock

Brücken sind Lebensadern für den Tourismus. Wenn der Staat an ihnen spart, wird es nicht nur teuer, sondern auch gefährlich. Doch es ist eine Mammut-Aufgabe, die im fließenden Verkehr gelöst werden muss.

Würde man alle Brücken Deutschlands aneinanderreihen, würden sie die Strecke von Berlin nach Moskau überbrücken. Fehler wurden gemacht. Den enorm gestiegenen Güterverkehr hatten viele Planer vor Jahren noch nicht berücksichtigt und so ermüden aktuell etliche Brücken durch die steigenden Lasten, die ihnen zugemutet werden.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es Sorgenkinder. Die Gewichte, die die ausgeklügelten Bauwerke tragen müssen, liegen heutzutage deutlich über den damaligen Berechnungsannahmen. Nun muss die Statik nachgerechnet werden.

Dazu kommt, dass sich viele Autofahrer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten und so dafür sorgen, dass so manche Brücke noch schneller vor dem Kollaps steht.

Nichtsdestotrotz: Das Ergebnis einer aktuellen Studie ergab, dass sich der überwiegende Teil unserer Brücken in einem guten beziehungsweise befriedigendem Zustand befinden. Keine Glanznoten, aber immerhin.

Von Carolin Riemer