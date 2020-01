„Wenn die Massentierhaltung abgeschafft wird, bezahle ich gerne mehr“

Berlin/Rostock

Die Forderung von Bundesagrarministerin Julia Klöckner ( CDU) nach höheren Preisen für Lebensmittel hat zu einer kontrovers geführten Debatte unter OZ-Lesern geführt. Klöckner hält die Dumpingpreise für Fleischfür „unanständig“.

OZ-Leser Michael Tetzlaffvertritt dazu folgende Auffassung: „Die Forderung, mehr Geld für Lebensmittel zu investieren, ist völlig richtig und der einzig wahre Weg, dem derzeitigen Dilemma zu entkommen. Die Deutschen sparen meist am falschen Ende und es wird auf höchstem Niveau gejammert. Überaus polemisch werden höhere Gehälter gefordert, aber gleichzeitig reicht es jederzeit für teure Klamotten, Handys, Autos und allerlei andere Kleinigkeiten. Das Feuerwerk zum Jahreswechsel und der große Fernseher im Wohnzimmer haben meist die höchste Qualität, aber das tägliche Fleisch und Gemüse auf dem Teller ist ganz billig und außerordentlich minderwertig gewählt“, kritisiert Tetzlaff. Und weiter: Der Unterschied zwischen wirklichem Anspruch und wahrer Wirklichkeit könne nicht größer sein. Jörg Hagemeyermoniert: Fleisch sei so preiswert wie vor 30 Jahren. Nur gehe es heute zulasten der Bauern. Und das sei der absolut falsche Weg, so Hagemeyer. Zudem habe der Handel massiv dazu beigetragen. Robert Horvath überlegt: „Vielleicht ist die Steuerlast für die arbeitende Bevölkerung unanständig und zwingt viele Menschen zu sparen, wo es nur geht. An der Steuerlast hat die SPD Anteil.“ Thomas Glawekritisiert: „Wie üblich soll ein Problem gelöst werden, indem einfach etwas teurer gemacht wird.“ Das sei aber Schwachsinn, meint Glawe. „Am Ende macht dadurch nur der Handel Gewinn. Die Landwirte haben davon nichts und das, obwohl sie mit x Auflagen belegt werden, die die Konkurrenz aus Übersee nicht hat.“ Ronny Herbstnotiert: „Ich zahle gerne mehr Geld für Lebensmittel, wenn im Gegenzug die Mieten und Nebenkosten sinken. Eine Mehrbelastung kann die Bevölkerung nicht mehr tragen.“ Sascha Petrickvertritt eine ähnliche Auffassung: „Die meisten Menschen kommen gerade noch so über die Runden, verzichten schon auf viele Dinge, um überhaupt noch was auf den Tisch zu bekommen. Warum müssen mittlerweile so viele Menschen zur Tafel gehen? Bestimmt nicht, weil sie zu viel Geld haben.“ Als alleinerziehender Vater, so Petrick weiter, könne er nur sagen, dass neben der Miete und den Energie- und Nebenkosten das Essen einen Großteil des Gehaltes auffresse. „Und wenn man mal die Preise der letzten Jahre für Lebensmittel vor Augen hat, muss man über solche Aussagen nur noch den Kopf schütteln und fragen, ob unsere Regierenden an Desinteresse und Realitätsverlust leiden.“ Trix Oberhauser-Künzlerprophezeit: „Wenn die Massentierhaltung abgeschafft wird, werden die Kosten für Fleisch logischerweise teurer. Es muss auch nicht jeden Tag Fleisch auf den Tisch.“ Zu ihrer Jugendzeit, erzählt die Leserin, habe es nur am Sonntag Fleisch gegeben. „Und wir sind alle groß geworden. Erst das große Gejammer wegen der Massentierhaltung und wenn es dann etwas teurer wird, wird wieder gejammert.“ Uta Ehlerssetzt hinzu: „Wenn dafür die Massentierhaltung abgeschafft wird, bezahle ich auch gerne mehr.“ Kerstin Hansemannfindet die Aussage von Agrarministerin Klöckner grundsätzlich okay, „wenn die Tierhaltung ohne Antibiotika auskommt und artgerecht ist und das Gemüse und das Obst ökologisch angebaut werden würden. Zu D-Mark-Zeiten haben wir häufig auf Fleisch aus finanziellen Gründen verzichtet. Und nun kommt das Aber: Der Umsatz soll steigen, wir sollen sparen, wir sollen für die Rente Vorsorge treffen. Doch das Gehalt steigt nicht. Wie sollen wir das alles managen? Ich bin gespannt, wann die nächste Diätenerhöhung kommt, wo sich dann wieder alle Politiker einig sind.“ Andreas Rudolph hält fest: „Die Dumpingpreise kommen doch nur zustande, weil ein Überangebot an Fleisch auf dem Markt ist. Würde weniger produziert, würden die Preise steigen und man hätte auch keine Probleme mit zu viel Gülle und so weiter.“ Karin Jägermeint: „Dann sollte man die Einkommen der Bevölkerung auch kräftig anpassen und nicht nur immer bei denen erhöhen, die im Monat schon mehr bekommen, als ein normaler Durchschnittsverdiener im ganzen Jahr erhält.“ Dieter Rinke fragt: „Wie viel soll man noch für Lebensmittel ausgeben? Fleisch ist bei vielen Familien schon ein Luxus geworden, den sie sich nicht jeden Tag leisten können.“

Von Juliane Lange