Wenn die Nymphe zum Messen muss – so geht Inventur im Bansiner Tropenzoo

Bansin

Heinz hat in einem Jahr nur 250 Gramm zugelegt. Was wäre mancher da stolz. Heinz ist acht Jahre alt und eine Königspython. Er hat das jährliche Wiegen hinter sich. Wie wiegt man eine Schlange? Ganz einfach: Bernd Thews schnappt sich das Tier, das sich in seinen Händen zusammenrollt und steckt es ganz vorsichtig in eine Tasche. Die wird an eine Kofferwaage gehangen – fertig. „Er wiegt 2,1 Kilogramm, etwas mehr als 2020“, sagt Thews, Chef im Tropenzoo Bansin. 2,1 kg bei 2,40 Meter – die ungiftige Würgeschlange muss sich mit keinen Figurproblemen herumschlagen.

Eines von 150 Tieren in 70 Arten ist gemessen, gewogen und dokumentiert. So geht es in den nächsten Tagen weiter – im wohl kleinsten Zoo Deutschlands ist gerade Inventur. Auch wenn das Messen und Wiegen für die Schlange ungefährlich ist, in ihrem Terrarium fühlt sie sich doch wohler.

Ein 38 Zentimeter langer Panzer

Das gilt auch für die Waldschildkröte, die nun zur „Datenerfassung“ an der Reihe ist. Auch hier kommen bei der Gewichtsbestimmung Tasche und Kofferwaage zum Einsatz. Knapp acht Kilo bringt der langsame Riese mit dem enormen Panzer auf die Waage. „Zwischen Anfang und Ende des Panzers sind es 38 Zentimeter. Wir sind zufrieden“, sagt Tierpflegerin Marie Theres Lewitzki. Abschließend wird das Tier aus Südamerika fotografiert – Thews legt es auf den Bauch und auf den Rücken. In Zeitlupe kriecht der Tropenbewohner in seine Ecke zurück.

Vom Anfang bis Ende des Panzers sind es 38 Zentimeter. Quelle: Henrik Nitzsche

Die Inventur gehört zum Jahresausklang dazu. „Wir checken dabei den Gesundheitszustand der Tiere. Für das Veterinäramt und die Naturschutzbehörde müssen wir die Tierbestände regelmäßig erfassen. Das hängt auch mit dem Nachwuchs zusammen. Das ist Stress für die Tiere, aber auch für die Mitarbeiter“, sagt der Zoochef, der sich Zeit nehmen kann. Denn Besucher können nicht kommen – wegen der Coronaeinschränkungen.

Eintrittspreis für Erwachsene erhöht

„Bitter für uns. Im Juni konnten wir erst eröffnen. Am 14. Dezember mussten wir wieder schließen. Im Vergleich zu einem normalen Jahr liegen wir bei einem Besucheraufkommen von 60 Prozent. Für die sechs Monate Öffnung ist das noch okay“, sagt Thews. Die Konsequenz: Der Eintrittspreis für Erwachsene wurde von acht auf zehn Euro erhöht. Für Kinder von 3 bis 14 Jahre blieb es bei fünf Euro. „Du arbeitest mit der Bank zusammen und hoffst, dass du über die Runden kommst“, so der Zoochef zur aktuellen Situation.

Marie Theres Lewitzki und Bernd Thews vermessen das schwerste Insekt der Welt - eine Malaiische Dschungelnymphe. Quelle: Henrik Nitzsche

Zurück zum Tierbestand: Im Bansiner Zoo gibt es auch Ameisen. Wiegen, messen, zählen – wie funktioniert das denn? „Eine Ameise ist teilweise unter einem Millimeter groß. Da schauen wir nur, ob im Becken die Temperaturverhältnisse stimmen und die Luftfeuchtigkeit passt.“ Um die 100 Ameisen krabbeln dort. Eine Ameise, ein Tier? „Nein, die Blattschneideameisen zählen als eine Art und ein Tier. So regeln wir das mit den Insekten.“

Aber nicht mit allen, denn die Malaiische Dschungelnymphe zählt als ein Exemplar. Und fürs Messen braucht es vier Hände, denn laut Thews handelt es sich um das „weltweit schwerste Insekt“. Sie werden bis zu 80 Gramm schwer. Während Thews die grüne Schrecke vorsichtig auf ein Stück Baumrinde balanciert, setzt seine Mitarbeiterin den Zollstock an – 17 Zentimeter groß ist der grüne Krabbler. Seit acht Jahren lebt die Nymphe schon im Bansiner Zoo.

Pfeilgiftfrösche aus Erfurt

Daher taucht sie regelmäßig auch in den jährlichen Listen auf, die Zoos vom Tierbestand herausgeben. Die Bansiner Einrichtung ist dabei. Thews: „Wir sind Mitglied in der Deutschen Tierparkgesellschaft und im Landeszooverband. So können sich die Einrichtungen untereinander austauschen.“ Bestes Beispiel: Vom Rostocker Zoo haben die Bansiner einen Spatelwels bekommen, der nun im Becken mit einem Busch-Krokodil Bekanntschaft machen darf. In den nächsten Tagen werden vier Pfeilgiftfrösche aus dem Erfurter Zoo erwartet. Kosten? „Keine. Die Zoos tauschen sich untereinander aus, ohne wirtschaftlichen Hintergrund. Wir betreiben keinen Tierhandel“, sagt Thews.

Einige Tage wird es noch dauern, bis die Bewohner der Einrichtung in der Bansiner Goethestraße/Ecke Waldstraße erfasst sind, was auch in digitaler Form erfolgt. „So können wir auch tagaktuell den Nachwuchs einpflegen“, sagt Thews und macht sich mit seiner Kollegin auf den Weg zu den Volieren. Nun müssen Wellensittiche, Zebrafinken, Diamanttauben und Papageien begutachtet werden.

Von Henrik Nitzsche