„Wer Fachkräfte will, soll sich auch aktiv darum bemühen“

Rostock

Kommt das kostenlose Azubi-Ticket? Ginge es nach vielen OZ-Lesern: ja. Andere sehen den Vorschlag kritisch. Es geht darum, die Lehrberufe attraktiver zu gestalten. Die CDU fordert ein solches Angebot für Rostock, die Industrie- und Handelskammer Rostock schlägt vor, die Offerte landesweit zu ermöglichen.

Didi Hünifragt: „Wie wäre es mal mit einer 1,5-Zimmer-Wohnung vor Ort für Azubis?“ Denn, so Hüni, was bringe ein kostenloses Bahnticket bei einer Anfahrt von zum Beispiel zwei Stunden. „Schafft endlich Wohnraum an Ausbildungsbetrieben!“ Karin Jennerjahnregt an: „Warum bekommen nicht auch Rentner mit geringen Renten die Möglichkeit? Warum nicht auch Geringverdiener? Auch sie sind gegenüber vielen anderen benachteiligt. Da fallen einem sicher noch mehr Beispiele ein. Nur, wer soll das finanzieren?“ Monika Schumachersetzt kritisch hinzu: Es sei leider immer dasselbe. Da werde über kostenlose Tickets für Azubis gesprochen und alle möglichen Ideen, wie zum Beispiel die zu den Rentnern, würden im selben Atemzug genannt. „Azubis in MV beziehen derzeit mitunter ein Lehrgeld von weit unter 400 Euro. Davon sollen sie dann auch noch die Fahrten zu ihrem Berufschulort bezahlen. Meine Tochter musste vor sechs Jahren wöchentlich 200 Kilometer zur Berufsschule fahren und bekam im ersten Jahr ganze 230 Euro. Ich bin in der glücklichen Lage, das zu bezahlen, das ist aber wirklich nur selten der Fall.“ Schumacher moniert: Da werde ständig über Lehrlingsmangel und Mangel an Fachpersonal gejammert, „und genau deshalb ist es so wichtig, die jungen Leute zu entlasten.“

Stefan Drewsschreibt: „Sicherlich ist der Staat für sehr viele Sachen verantwortlich und sollte sich auch um einiges kümmern. Aber warum sollte sich der Staat um Wohnraum für Azubis kümmern? Ich musste während meiner Lehrzeit einen Arbeitsweg von zwei Stunden in Kauf nehmen. Und das auch nur, wenn die Bahn pünktlich fuhr. Dazu habe ich die Fahrtkosten selber tragen müssen. Es war zwar ermäßigt, aber dennoch. Vielleicht sollten wir mal aufhören, die Heranwachsenden in Watte zu packen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, heißt es ja.“ Und Henry Fiddike schlägt vor: „Dann könnten doch die Unternehmen die Kosten tragen. Soldaten fahren auch nicht kostenlos. Dahinter steckt ein Finanzierungskonzept, das von den Beteiligten gemeinsam getragen wird. Wer Fachkräfte will, soll sich aktiv darum bemühen.“

Von Juliane Lange