Pfusch am Bau und Planungsmängel: Polizisten müssen vielerorts lange auf neue oder sanierte Reviere oder Garagen warten. Die Linke im Landtag sieht die Regierung in der Pflicht.

Fast sieben Jahre ist dieses Foto alt. Der damalige Polizeiobermeister Mario Hoffmann schloss damals Technik in den Containern der Polizei in Wismar an. Noch immer sind die Bauarbeiten am Reviergebäude nicht abgeschlossen. Quelle: Sylvia Kartheuser