An vielen Schulen in MV begann am Montag wieder der Regelunterricht. Doch nicht für alle – entscheidend für die Öffnungen ist ein Inzidenzwert der Vorwoche. Aber welcher gilt überhaupt? RKI oder Lagus? Im Netz kursieren unterschiedliche Corona-Verordnungen. Selbst Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) scheint den Überblick verloren zu haben.