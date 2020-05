Wer gehört dazu und wer nicht? Verwirrung über neue Regeln für Indoorsport in MV

Rostock

Ab 25. Mai wird alles gut. Das glaubten bisher Betreiber von Indoor-Sportanlagen in MV wie Bowlingcenter oder Kletterhallen. Kommenden Montag dürften diese wieder unter Auflagen öffnen, hat Sportministerin Stefanie Drese ( SPD) vor einer Woche angekündigt. Die neue Corona-Verordnung der Landesregierung stiftet jedoch neue Unsicherheit.

„Dürfen wir nun öffnen oder nicht?“, fragt Olaf Altermann vom Bowlingcenter „Bowlmy“ in Rostock. Bei der Vorstellung der neuen Regeln fiel aus der Regierung dazu kein Wort.

Ministerium: Indoorsport erlaubt – außer in Hallenbädern

Auf OZ-Nachfrage verweist das Ministerium für Soziales, zuständig auch für Sport, zunächst an das Wirtschaftsministerium. Von dort geht der Fingerzeig zurück an Soziales. Man sei nicht für alles zuständig. Also wieder Soziales.

Ja, Indoorsport werde ab 25. Mai möglich sein, sagt Sprecher Alexander Kujat. Unter strengen Auflagen mit Konzept für Hygiene und Infektionsschutz. Auch „sportnahe Angebote“ wie Kegeln oder Bowling.

In der neuen Corona-Verordnung steht dazu nichts. Grund: Man könne nicht jedes Angebot einzeln aufzählen, so Kujat. Faustregel: Indoorsport sei erlaubt – außer in Hallenbädern. Bowling, Kegeln, Kletterhallen, aber auch Yoga-Studios seien in der Verordnung unter „ähnliche Einrichtungen“ zusammengefasst.

Auflagen: zwei Meter Abstand und Anwesenheitsliste

Die Auflagen für Fitnessstudios und Co. haben es in sich: Mitarbeiter müssen Mundschutz tragen, pro Besucher müssen zehn Quadratmeter Fläche vorhanden sein, ein Mindestabstand von zwei Metern muss eingehalten werden. Duschen, Saunen oder Solarien sind tabu. Alle Kunden müssen täglich auf einer Anwesenheitsliste erfasst werden.

Torsten Haverland, Geschäftsführer des Landessportbundes, kennt die Verunsicherung im Land. „Zu jeder Pressekonferenz gibt es viele Fragen aus den Vereinen“, sagt er. Haverland rät: Betreiber sollten ihre Konzepte dem Gesundheitsamt vorlegen und dann abwarten.

Von Frank Pubantz