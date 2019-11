Schwerin

Der 13-jährige Ethan Goldstein hat sich am Donnerstag um 13 Uhr aus einer Wohngruppe für Kinder/Jugendliche aus dem Schweriner Stadtteil Görries entfernt, teilte die Polizei am Freitag mit. „Bis zum jetzigen Zeitpunkt kehrte der Junge nicht in die Unterkunft zurück und ist unbekannten Aufenthaltes“, so ein Sprecher.

Zu Ethan existiert folgende Personenbeschreibung:

- ca. 1,60 m groß und von dünner Statur

- blonde Haare, an den Seiten kurz, das Oberhaar lang getragen

- bekleidet mit einer grauen Jeans, einem grauen Kapuzenpullover und einer dunklen Winterjacke

Ziel und Grund seines Verschwindens sind unbekannt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Jungen. Bei Hinweisen zu der vermissten Person wenden sie sich telefonisch an das Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel. 0385/51802224, über die Internetwache unter www.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Von RND/kha