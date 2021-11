Schwerin

Der Koalitionsvertrag in MV steht. Die Verhandlungsführerinnen Manuela Schwesig (SPD) und Simone Oldenburg (Linke) haben den 77-seitigen Vertrag Anfang der Woche vorgestellt. Nun ist noch die Frage offen, welche Politiker von SPD und Linke künftig die Ministerposten in der neuen Regierung übernehmen und die ausgehandelten Inhalte umsetzen. Im Vorfeld wurde viel spekuliert über die neue Ministerriege.

Am Donnerstag findet eine Koalitionsrunde zum Thema Struktur in der künftigen Landesregierung statt. Nach Informationen der OZ soll es anschließend eine Pressekonferenz zu diesem Thema geben. SPD und Linke wollen dann das neue Kabinett vorstellen. Ein Name, der im Vorfeld immer wieder fiel, ist bereits von der Liste gestrichen. Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken im Bundestag, der auch bei den Koalitionsverhandlungen in Schwerin dabei war, hat am Mittwoch gegenüber der OZ bekanntgegeben, dass er nicht für einen Ministerposten zur Verfügung steht. Bartsch wurde als neuer Innenminister gehandelt.

Die Frage ist auch, wie viele Ministerien die Linken bekommen, und wie die jeweiligen Ressorts dann zugeschnitten werden. Fest steht wohl, dass mindestens zwei Ministerposten an die Linken gehen. Simone Oldenburg, bildungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion in der vergangenen Legislaturperiode, gilt als Anwärterin für den Posten der Bildungsministerin. Allerdings werden auch Bettina Martin, die bisher das Ressort Bildung führte, gute Chancen im neuen Schwesig Kabinett zugeschrieben.

Das weitere Plan bis zur Regierungsbildung: An diesem Samstag sollen Parteitage von SPD und Linke über den Koalitionsvertrag abstimmen. Am selben Tag soll das Papier dann auch unterschrieben werden.

Am kommenden Montag ist im Landtag die Wiederwahl von Ministerpräsidentin Schwesig und die Ernennung ihrer Regierung vorgesehen.

Von OZ