Parkentin

Seit Monaten ist der Sportplatz in Parkentin verwaist. Kein Training, keine Spiele – weder von Erwachsenen noch vom Fußball-Nachwuchs. Ein Umstand, mit dem sich der Vorstand des SV Parkentin nicht länger zufriedengeben will. „In Rostock dürfen die Kinder und Jugendlichen längst wieder trainieren, bei Hansa oder dem Rostocker FC freut man sich“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Christoph Wagner. „Aber wir als kleiner Dorfverein dürfen nicht aufmachen – welcher normale Mensch versteht das?“

„In Rostock dürfen die Kinder und Jugendlichen wieder trainieren, aber wir als kleiner Dorfverein dürfen nicht aufmachen – welcher normale Mensch versteht das?“ Christoph Wagner, Fußball-Abteilungsleiter SV Parkentin Quelle: privat

Denn der in diesen Fällen regelmäßig bemühte Verweis auf die sogenannten Inzidenzzahlen greife schon längst nicht mehr, ist Wagner überzeugt: „Im Amt Bad Doberan-Land haben wir aktuell zwei Corona-Fälle – da kommt doch was nicht hin.“ Denn der Landkreis Rostock sei nun mal „riesengroß“, so Wagner: „Wenn es zum Beispiel in Güstrow oder Gnoien hohe Inzidenzwerte gibt, haben wir hier oben eigentlich nichts damit zu tun.“

Regionale Lösungen sind gefragt

Deshalb müsse das Gesundheitsamt in der Lage sein, gemeinsam mit den Vereinen nach regionalen Lösungen zu suchen, meint Wagner: „Aktuell kommen auf eingebrachte Vorschläge lediglich standardisierte Absagen, wir müssen allein 40 Seiten an Verordnungen durchackern – da sieht doch am Ende niemand mehr durch.“ Erschwerend komme hinzu, dass gerade bei Hansa Rostock zahlreiche Kinder und Jugendliche auch aus Landkreisen mit viel höheren Zahlen zum Training anreisen würden, macht Christoph Wagner deutlich: „Ob aus Stralsund, Greifswald oder eben auch aus Güstrow – das ist nur ein paar Kilometer von uns entfernt möglich.“

Auch hier fehle die Verhältnismäßigkeit: „Es wird Zeit, endlich aufzuwachen und bei möglichen Lockerungen noch genauer hinzugucken.“ Den Blick ausschließlich auf die Inzidenz-Zahlen im Landkreis Rostock zu richten und davon sämtliche Entscheidungen abhängig zu machen, sei extrem ungerecht und weltfremd.

DFB-Vize: Sind keine Corona-Leugner

Das sieht auch DFB-Vizepräsident Rainer Koch so. „Man muss sich fragen: Ist die Inzidenz die einzige Währung, auf die es ankommt?“, sagt Koch, der beim Deutschen Fußball-Bund die Belange der Amateure vertritt und für die Regional- und Landesverbände zuständig ist. „Wir Amateurfußballerinnen und Amateurfußballer sind weder Corona-Leugner, noch fordern wir die vollständige Aufhebung aller Lockdown-Vorgaben – wir glauben aber, dass wir organisiert und mit Bedacht attraktive Sportangebote machen und insbesondere die jungen Leute von unvernünftigen Massenansammlungen abhalten können.“

„Wir glauben, dass wir mit Bedacht attraktive Sportangebote machen und so jungen Leute von unvernünftigen Massenansammlungen abhalten können.“ Rainer Koch, DFB-Vizepräsident Quelle: dpa

Deshalb plädiere er dafür, dass die Menschen vorsichtig zum sozialen Miteinander zurückkehren könnten, sagt Koch und stellt klar: „Die Diagnose haben wir, und wir haben das Rezept. Der Ball muss wieder rollen – und zwar auf den Sportplätzen der Vereine, organisiert von den Vereinen und Verbänden.“

In diese Kerbe schlägt auch Christoph Wagner: „Die Vereine würden doch sofort alle mithelfen, weil alle endlich wieder starten wollen.“ Man habe bereits im vergangenen Jahr bewiesen, dass Kinder und Jugendliche beim SV Parkentin gut unter coronaconformen Bedingungen trainieren können, erklärt der Abteilungsleiter: „Man muss uns nur lassen.“

Drese: Kann Kindern Hoffnung machen

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, wollen sich die Parkentiner Fußballer jetzt auch an Landessportministerin Stefanie Drese (SPD) wenden. Die macht den Freizeitsportlern immerhin etwas Mut. „Ich kann den Kindern und Jugendlichen Hoffnungen machen, dass es ab 22. März mit dem Training im Außenbereich wieder losgehen kann“, sagt Drese. „Und zwar für alle Kinder und Jugendlichen, die auch im Präsenzunterricht in den Schulen sind.“ Das gelte für die Klassen eins bis sechs sowie die Abschlussklassen. „Voraussetzung ist, dass die Inzidenzzahl im Landkreis Rostock weiter stabil unter 100 bleibt“, stellt Drese klar.

„Ich kann den Kindern und Jugendlichen Hoffnungen machen, dass es ab 22. März mit dem Training im Außenbereich wieder losgehen kann.“ Stefanie Drese (SPD), Sportministerin Quelle: Lennart Plottke

Auch für die Jugendlichen in den anderen Altersklassen solle es bald wieder losgehen können. „Es gibt eine Kopplung des Kinder- und Jugendsports mit dem Regelunterricht in den Schulen“, erklärt die Ministerin. „Und auch für den Freizeit- und Breitensport für Erwachsene gibt es eine Perspektive – wenn der Inzidenzwert stabil unter 100 Neuinfektionen beträgt, ist ab dem 22. März kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport im Außenbereich zugelassen.“ Voraussetzung: Alle Teilnehmer verfügen über einen tagesaktuellen Covid-19-Schnell- oder Selbsttest.

Diskrepanzen auch beim Kita-Sport

„Ich weiß, wie schwer es gerade für die jüngeren Sportlerinnen und Sportler ist, die Füße still zu halten“, betont Stefanie Drese. „Deshalb hat der vereinsbasierte Kinder- und Jugendsport für mich Priorität.“ Daneben sei für ihn auch der Umgang mit Sportangeboten in Kitas unverständlich, meint Christoph Wagner: „Mit unserem Projekt ,MiniMonsterKicker’ schaffen wir in Kitas regelmäßig Sportangebote für Kinder ab vier Jahren, die nicht zu unseren Vereinsstandorten kommen können oder sich noch nicht trauen.“ Aktuell gibt es die „MiniMonsterKicker“ in Bad Doberan, Hohenfelde, Hanstorf, Stäbelow, Kritzmow und Parkentin: „Ziel ist es, die Kinder so früh wie möglich für den Vereinssport zu motivieren und dafür die Barrieren so niedrig wie möglich zu halten.“

Hatten in der Kita schon lange kein gemeinsames Training mehr: Colin Buttschereit vom SV Parkentin inmitten seiner „MiniMonsterKicker“. Quelle: Lennart Plottke

Auch dieses Angebot dürfe es aktuell nicht geben, sagt Wagner: „Wir reden hier von Kindern, die ohnehin schon in festen Gruppen zusammen sind und die dann an der frischen Luft mit einem Übungsleiter Sport treiben würden.“ Auch hier würden die generell gefassten Bestimmungen zu kurz greifen: „Es ist erlaubt, sich privat mit einem weiteren Haushalt zu treffen, wobei nicht mehr als fünf Personen zusammenkommen dürfen – aber Kinder unter 14 Jahren sind von diesen Beschränkungen ausgenommen.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Warum diese Beschränkung dann aber weiter für den Kita-Bereich gelte, könne niemand mehr nachvollziehen, sagt Christoph Wagner: „Warum bestrafen wir mit diesen Maßnahmen die Kinder und gucken uns nicht endlich jeden Fall individuell an?“

Auch für Rainer Koch ist die Zeit der Allgemeinverfügungen vorbei. „Wir bieten den Menschen attraktive Angebote zur aktiven Freizeitgestaltung und halten sie von wilden und unvernünftigen Feiern ab“, sagt der DFB-Vize. „Denn wir Fußballer sind Teil der Lösung und gewiss nicht Teil des Problems – und deshalb wollen wir zurück auf den Platz.“

Von Lennart Plottke