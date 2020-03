Wer von der Absage des Rostocker IHK-Empfangs profitiert

Mit Kindern verändert sich das Leben. Wie, das weiß Dreifach-Mama Katharina Nachtsheim aus eigener Erfahrung. Auf ihrem Blog „StadtLandMama“ und in ihrem Buch „Wow-Mom“ schreibt sie über alles, was Familie ausmacht. Im OZ-Talk am 17. März spricht sie auch darüber. Nicht nur Mamas sind dazu bei freiem Eintritt ins OZ-Basislager eingeladen.