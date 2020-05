Berlin/Schwerin

Der wochenlange Lockdown wegen der Corona-Pandemie hat unvorstellbare ökonomische Auswirkungen. Die Bundesregierung plant zwar nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel bisher zur Finanzierung der Corona-Krise keine Steuererhöhung. Aber sie sagte am Mittowch im Bundestag auch. „Wir haben die Chance, es gut zu bewältigen. Aber ich sage nicht, dass niemand etwas merken wird.“

Wie hoch sind Kosten und Verluste durch die Corona-Krise? Und vor allem: Wer zahlt am Ende die Rechnung. Die OZ hat Experten aus Mecklenburg-Vorpommern befragt.

Wird es Steuererhöhungen geben?

Rainer Holznagel, Präsident des Steuerzahlerbundes in Berlin, sagt dazu: „Diskussionen um Steuer- und Beitragserhöhungen sind alles andere als zielführend. Wir wollen erreichen, dass die Wirtschaft wieder floriert, dass Jobs gesichert werden und der Binnenkonsum angekurbelt wird. Höhere Abgabenlasten für Bürger und Betriebe laufen diesen Zielen zuwider.“

Welche Steuern könnten erhöht werden – zum Beispiel Mehrwertsteuer?

Holznagel: „Gerade bei der Mehrwertsteuer sind Senkungen notwendig. Im Gastronomiebereich haben wir erste positive Maßnahmen, aber allgemein sollten das Handwerk und die Dienstleistungsbranche von einer reduzierten Mehrwertsteuer profitieren. Wenn es um Steuererhöhungen geht, kommt immer wieder die „Reichensteuer“ ins Spiel. Schaut man sich die Pläne im Detail an, sind es viele Freiberufler und Selbstständige, die mit ihren Rücklagen fürs Alter diese Steuer zahlen müssten. Zudem ist nicht geklärt, auf was die Steuer fällig wird. So manche Immobilie an der Ostsee ist dann in der Definition des Finanzamtes schnell eine Villa – und nicht das Einfamilienhaus. Deutschland hat aus meiner Sicht gerade andere Sorgen, als diese Debatte zu führen. Zunächst sollten wir den bestehenden Soli komplett für alle abschaffen.“

Oder sind Steuersenkungen zu erwarten?

Holznagel: „Die Gastronomie hat die Krise hart getroffen. Das werden die Restaurants, Cafés, Caterer und Imbisse so schnell auch nicht aufholen können, weil ein Tisch nicht mehrfach vergeben werden kann. Nun kommt ja die Senkung der Mehrwertsteuer für Speisen von 19 auf 7 Prozent. Darüber hinaus sind weitere Punkte etwa für den Einzelhandel wichtig, der ebenfalls mit der Krise kämpft: So sollte die für den Herbst vorgeschriebene Einführung zertifizierter Ladenkassen verschoben werden. Die neuen Sicherheitsmodule für die Kassen können mehrere Hundert Euro kosten, was viele Läden jetzt nicht stemmen können.“

Wer zahlt die Zeche?

Sven Müller, Geschäftsführer vom Verband der Unternehmerverbände MV , sagt: „Am Ende wird es die Bürgerinnen und Bürger treffen. In welcher Form auch immer. Bei allen jetzt notwendigen Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens ist ein besonderes Augenmerk darauf zu legen, die Belastungen der Steuerzahler so gering wie möglich zu halten. Für Arbeitgeber und Beschäftigte heißt das vor allem: Stabilität bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Die Sozialabgabenquote darf auch künftig nicht über 40 Prozent steigen. Keine neuen Steuern oder Abgaben, die die Unternehmen zusätzlich belasten würden. Wir dürfen die Kosten der Pandemie nicht auf die nachfolgenden Generationen übertragen. Nicht nur unsere Lebensweise wird sich durch die Corona-Pandemie verändern. Wir werden auch unsere Ansprüche an dem künftig Möglichen ausrichten müssen.“

Wird es Preissteigerungen im ÖPNV und der Bahn geben?

Pro-Bahn-Sprecher Karl-Peter Naumann sagt: „Die Länder sind ohnehin klamm, die Preise für ÖPNV werden regional gemacht. Da kann ich mir schon vorstellen, dass ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern bei den Verbundtarifen zuschlagen wird. Aus Fahrgastsicht kann ich nur sagen, dass es sinnvoll wäre aus Gründen der Daseinsfürsorge die Preise stabil zu halten. Da habe ich aber wenig Hoffnung!“

Werden Rentenbeiträge und Sozialabgaben steigen? Sind die Renten stabil?

Professor Bernd Raffelhüschen vom Forschungszentrum Generationenverträge der Universität Freiburg sagt dazu: „Wir haben aktuell zehn Millionen Kurzarbeiter. Also ein Viertel der Beschäftigten. Das wird Auswirkungen haben. Daher war mein Vorschlag, dass wir die angedachten Rentenerhöhungen aussetzen. Dasselbe Prinzip gilt übrigens auch für Sozial- und Pflegeversicherungsbeiträge. Es wird in einigen Monaten etwas passieren. Entweder werden die Leistungsempfänger einsehen, dass dieser Leistungskatalog so nicht weiter zu finanzieren sein wird, oder die Beitragszahler werden stärker belastet.“

Werden die Preise für Urlaub in MV steigen?

Lars Schwarz, Chef des Branchenverbandes Dehoga im Nordosten, sagt ja, da die Betriebe enorm belastet seien, höhere Kosten und geringere Einnahmen haben: „Das ist ohne eine Preiserhöhung kaum aufzufangen“, sag Schwarz. In der Gastronomie sei mit leichten Erhöhungen im Centbereich zu rechnen.

Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes MV. Quelle: Fellechner

Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbandes warnt Beherbergungsbetriebe jedoch davor, an der Preisschraube zu drehen, da die Gäste aktuell auch Einschränkungen hinnehmen müssten. Ziel sollte es sein, die Urlauber wieder ins Land zu holen. Es könne, so die Experten, aber auch immer wieder zu kurzfristigen Schnäppchenangeboten kommen.

Welche Auswirkungen wird die Senkung der Mehrwertsteuer haben?

Auf die Preise gar keine. Die Branche hatte eine Senkung der Mehrwertsteuer für Bewirtungsleistungen gefordert, wie sie vor Jahren für Übernachtungen eingeführt wurde. Die Senkung soll als Steuerungsinstrument für die aktuellen Verluste genutzt werden. Sie wird also nicht an die Gäste weitergereicht.

Wird die Kurtaxe erhöht oder werden andere Abgaben dieser Art eingeführt?

Nein. die gesamte Tourismusbranche in MV betont, dass es derzeit keinerlei Pläne dieser Art gebe.

Werden die Kommunen zur Kasse gebeten?

Alexander Handschuh, Sprecher des Städte- und Gemeindetages in Berlin, warnt: „Die Folgen der Krise werden über Jahre beschäftigen. Den Kommunen fehlen 40 bis 60 Milliarden Euro. Der Schuldenstand von Bund, Ländern und Kommunen wird steigen. Ich denke nicht, dass Steuererhöhungen aktuell sinnvoll sind. Die Wirtschaft, gerade die kleinen und kleinsten Unternehmen, müssen erstmal wieder auf die Beine kommen. Wir sollten vielmehr die Konjunkturprogramme auch auf kommunaler Ebene stärken, um das Wirtschaftsleben in Gang bringen. Wir sollten in Schulen und Kitas investieren, um den lokalen Handwerkern den Rücken zu stärken. In zwei, drei Jahren, wenn wir wirtschaftlich wieder voll handlungsfähig sind, können wir beginnen, den Schuldenberg abzubauen. Das wird dann aber auch zu Belastungen führen.“

Kann das Land die Kosten des Shutdowns aus Rücklagen auffangen?

Diana Behr, Landesgeschäftsführerin des Bundes der Steuerzahler MV , sagt: „Strikte Sparsamkeit ist das Gebot der Stunde! Dazu gehört es, die Haushaltsansätze 2020/21 kritisch zu überprüfen. Der vom Steuerzahlerbund kritisierte Strategiefonds muss abgeschafft werden. Der MV-Schutzschirm in Höhe von 1,1 Milliarden Euro war notwendig. Ob er ausreicht, werden die kommenden Monate zeigen. Positiv ist, dass das Land vor Beginn der Corona-Pandemie gut aufgestellt war. Das zeigt, wie wichtig eine Schuldenbremse ist. Die Tilgung für die Kosten des Rettungsschirms beginnt laut Tilgungsplan 2024 und läuft längstens über zehn Jahre. Sondertilgungen sind möglich. Damit liegt MV im bundesweiten Vergleich ganz vorn. Wenn das Land an die bisherigen Erfolge anknüpfen kann, erscheint uns dieser Tilgungsplan als moderat und leistbar.

Sichtbar werden bereits Preiserhöhungen bei Lebensmitteln. Denkbar ist, dass Preise für den Nahverkehr, für die Nutzung kommunaler Einrichtungen wie Bibliotheken oder Schwimmhallen steigen oder, dass bei freiwilligen Leistungen, wie Spielplätzen, Sporteinrichtungen, Seniorenbegegnungsstätten oder Straßensozialarbeit eingespart wird. Das Land muss für die ausreichende Finanzausstattung der Landkreise und Kommunen sorgen. Ebenso berichten Wasserversorger von möglicherweise steigenden Preisen, weil durch den Lockdown und die weiteren Einschränkungen weniger Wasser als sonst verbraucht wird, was sich auf die laufenden Kosten der Unternehmen negativ auswirkt.“

Wie hoch werden die Steuerausfälle für MV und welche Folgen hat das?

Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Reinhard Meyer ( SPD) sagt: „Mit der Steuerschätzung des Bundes, die am Donnerstag bekannt gegeben wird, wissen wir auch schon etwas konkreter, was das für MM bedeutet. Dann kann ich detailliert etwas dazu sagen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch nicht möglich. Was wir jetzt wissen, ist, dass wir erhebliche Steuereinbrüche in MV haben werden. Dass die Steuerschätzung noch nie so unsicher gewesen ist. Und dass die Auswirkungen erst im zweiten Halbjahr 2020 und im ersten Halbjahr 2021 zu sehen sein werden. Für 2020 rechnen wir mit 800 bis 900 Millionen Steuermindereinnahmen fürs Land und für 2021 mit 600 bis 700 Millionen. Es wird wohl eine weitere Steuerschätzung im August geben. Steuerausfälle bei den Kommunen sehen wir bei 100 Millionen in diesem und 120 Millionen im nächsten Jahr.“

Von Michael Meyer