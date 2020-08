Werbung für Aldi-Laptop: SPD-Star Lilly Blaudszun aus MV kassiert Shitstorm

Ludwigslust

Die SPD-Nachwuchshoffnung Lilly Blaudszun, die vieles auf sich vereint, was die Partei zurzeit an Frische dringend braucht, macht auf ihrem Social-Media-Profil im Internet Werbung für ein Notebook der Marke Medion, das auch bei Aldi gehandelt wird. Die Aktion hat im Internet einen veritablen Shitstorm ausgelöst, auf den Blaudszun am Ende ziemlich genervt reagiert.

Bisher fiel die 19-Jährige aus Ludwigslust bei Instagram durch eine ausbalancierte Darstellung politischer Überzeugungen sowie ihres spaßbetonten Lebens als zugleich gesellschaftlich engagierte Jurastudentin und Sozialdemokratin auf. Lilly Blaudszun versteht es, beides beinahe widerspruchlos ineinander zu gießen. Nicht wenige in der SPD würden wohl gern genauso ungestelzt rüberkommen, wenn sie sich mit einer Flasche Pfeffi ablichten lassen.

„Ein wirklich fairer Preis“

Dass sie sich nun bei der Bewerbung eines Laptops der Marke Medion derart ungeschickt anstellt, erstaunt. Nicht das Wie, sondern dass sie dies überhaupt tut. Die Marke Medion – sie wirkt ungefähr so hipp, wie wenn die Genossen in Wahlkampfzeiten in der Fußgängerzone rote Rosen verschenken. Der Werbeblock liest sich auf ihrem Profil so: „In Zusammenarbeit mit @medion.de darf ich euch das Notebook heute vorstellen. Durch das Zusammenspiel aus Mobilität und wirklich guter Leistung bringt es mich gerade jetzt im Online-Semester viel weiter. Gerade in meinem Studiengang ist es wichtig, immer und überall easy lernen zu können, you know. Wegen der Ausstattung, verbunden mit dem wirklich fairen Preis, ist es gerade auch für Studienanfänger*innen ein guter Fang.“

Für Blaudszun, die sonst auf Selfies gelegentlich ihr großes iPhone beiläufig inszeniert, ist eine Vorliebe für preiswerte und plump beworbene Medion-Laptops neu. Ihr folgen auf Instagram 13 800 Menschen. Die Marke dürfte von der Aktion demnach deutlich mehr profitieren als sie selbst. Warum sie als politische Influencerin jetzt bezahlte Produktwerbung macht, bleibt ihr Geheimnis. Einen Anrufversuch drückt sie am Telefon weg und schickt nur eine automatisierte Standardnachricht zurück: „Ich kann gerade nicht sprechen.“

„Interessenkonflikt vorprogrammiert“

Dass Medion sie für diesen Auftritt bezahlt, räumt Lilly Blaudszun in einer Reaktion im Netz selbst ein, nachdem sich negative Kommentare häufen. Manche User schafften es aber, den Kern mit vergleichsweise wenig der sonst in den sozialen Medien üblichen Häme zu treffen: „Was hast du für diesen Post bekommen? Aktienoptionen, einen Vorstandsjob? Nee, mal Spaß beiseite. Ich finde es schade, dass du für Medion deine Unabhängigkeit opferst. Besonders, wenn du eines Tages mal selbst in die Politik gehen solltest, sehe ich einen möglichen Interessenkonflikt vorprogrammiert.“

Blaudszun hatte den CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor selbst scharf kritisiert, nachdem seine Affäre um eine Nebentätigkeit für ein New Yorker Start-up-Unternehmen öffentlich wurde. Am Donnerstag hat die Bundestagsverwaltung verkündet, einen entsprechenden Prüfvorgang ohne erkennbare Rechtsverstöße eingestellt zu haben. In der Politik zählt aber die Moral. Demzufolge wäre auch Blaudszuns Werbeversuch keine Glanzleistung, selbst wenn sie betont, derzeit kein politisches Amt- oder Mandat zu besitzen. Das von Medion eingenommene Geld wolle sie nun spenden.

„Das ist so überzogene Kritik!“

An ihrer politischen Bekanntheit arbeitete Lilly Blaudszun schon zu Schulzeiten. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) holte sie im vergangenen Sommer direkt nach dem Abi in sein Wahlkampfteam. Auch MV-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) soll Lilly Blaudszun für die Social-Media-Strecke im bevorstehenden Wahlkampf hierzulande bereits umworben haben. Am Ende zeigt Lilly Blaudszun im Netz trotzdem Nerven in Sachen Medion: „What the fuck, das ist so überzogene Kritik!“

Von Benjamin Fischer