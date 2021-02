Rostock/Schwerin

Wird der Schulunterricht in MV zukünftig in freien Konferenzräumen und leeren Hotels stattfinden? In anderen Bundesländern, etwa Bayern, gibt es bereits entsprechende Initiativen. Ziel ist es, so einen Präsenzunterricht mit viel Abstand zu ermöglichen und Hotels zumindest etwas auszulasten. Auch der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband hat dem Freistaat jüngst ungenutzte Gebäude für den Präsenzunterricht angeboten.

„Solche Ideen sind nicht neu und stehen immer auf der Agenda“, sagt Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrats in MV. Bereits im ersten Lockdown habe es Forderungen seitens des Elternrats gegeben, die Träger einzubeziehen und nach großen Räumlichkeiten – etwa Kulturräume oder Kinos – zu suchen, um den Präsenzunterricht unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln sicherzustellen. „Diese sind jetzt gerade auch in den Weihnachtsferien noch einmal aufgekommen, insbesondere auch für die bevorstehenden Präsenzprüfungen.“ Gerade bei den Sprachen sei das Distanzlernen schwierig – Schüler müssten die Möglichkeit haben, direkt interagieren zu können.

Schwierig im ländlichen Raum

Der Vorsitzende glaubt jedoch nicht daran, dass solche Ideen umgesetzt werden. „Wir haben ja von Anfang an gefordert, dass endlich Konzepte erarbeitet werden“, sagt er. „Vielleicht ändert sich etwas, wenn nach den Winterferien der Präsenzunterricht teilweise wieder losgeht. Wenn man aus dem Dornröschenschlaf aufwacht und die Erkenntnis wächst, etwas zu machen.“

Probleme sieht Kay Czerwinski im ländlichen Raum. Die Schüler müssten auch zu den alternativen Unterrichtsräumen kommen. „Da, wo die Infrastruktur nicht da ist, ist das ein Problem. Nun fallen uns die Schulschließungen der vergangenen Jahre auf die Füße. Hätten wir noch die Dorfschulen, hätten wir nicht so viel Schülerverkehr.“

Landesschülerrat: Wechselunterricht muss möglich sein

Für den Landesschülerrat MV ist ein solches Konzept zumindest in den Städten denkbar. „Natürlich kann man das nicht mit allen Klassen machen“, sagt der Vorsitzende Anton Fischer. „Eine Grundschulklasse nur für ein bestimmtes Fach das Gebäude wechseln zu lassen, ist sicher schwierig.“

Fischer sieht das Problem derzeit jedoch weniger in der Raumkapazität der Schulen, sondern vielmehr in dem Stufenplan. „In Regionen mit Inzidenzen zwischen 50 und 150 gibt es derzeit keine Perspektiven für alle Schüler“, sagt er. „Wir haben in den Schulen so viele leerstehende Räume, dass wir die Möglichkeit hätten, Wechselunterricht für alle Jahrgangsstufen anzubieten. Man könnte das auch erst mal so stark begrenzen, dass immer nur ein Jahrgang pro Tag anwesend ist.“

„Die Branche liegt am Boden“

Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in MV, steht einem solchen Vorstoß offen gegenüber. „Wenn ein solcher Gedanke verfolgt werden soll, stehen wir für Gespräche bereit“, sagt er. „Wir haben in der Pandemie gelernt, dass es nichts gibt, worüber man nicht zumindest einmal nachdenken kann.“

Zur Frage, ob eine solche Idee flächendeckend – gerade im ländlichen Raum – umsetzbar wäre, ist sich Schwarz nicht sicher. „Natürlich muss es sich auch von den Kosten her lohnen – das wird dann jedes Haus alleine entscheiden müssen“, so der Präsident. „Wir reden hier von einer Branche, die am Boden ist. Seit mehr als 100 Tagen sind wir zwangsgeschlossen. Von daher ist alles, was das Leid ein wenig lindert, eine Überlegung wert.“

Ähnliche Vorstöße habe es auch bereits in MV gegeben. „Außerdem haben wir Hotels ja auch bereits als Test- oder Impfzentrum angeboten.“

Bildungsministerium sieht Schulen gut aufgestellt

Die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern sind nach Aussagen des Bildungsministeriums gut aufgestellt. Die Beschaffung von Räumen für Unterricht an öffentlichen Schulen sei eine Aufgabe der Schulträger, also der Städte, Gemeinden und Landkreise. „Dem Ministerium ist bislang nicht bekannt, dass es bei einzelnen Schulträgern Planungen gibt, den Unterricht in andere Gebäude zu verlegen oder dass dafür Notwendigkeit bestünde“, heißt es in einer Stellungnahme.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) begrüßt grundsätzlich Maßnahmen, die auch in der Pandemie ein verlässliches Bildungsangebot gewährleisten. „Warum soll dort, wo es passt, nicht Unterricht in einem Tagungsraum stattfinden, um den Abstand zu gewährleisten oder warum soll es nicht möglich sein, Lehrkräften Arbeitsplätze in Hotelzimmern zur Verfügung zu stellen?“, fragt der Landesvorsitzende Maik Walm. „Hier sind die Kommunen als Schulträger gefragt, unter Umständen auch kreative Ansätze von Schulleitungen mit finanziellen Mitteln zu unterstützen.“

Von Katharina Ahlers