Werden die Abi-Prüfungen in MV wegen Corona abgesagt? Das sagt Ministerin Martin

Müssen Abitur- und andere Schulabschluss-Prüfungen wegen der Corona-Krise in diesem Jahr komplett in MV entfallen? Schleswig-Holstein will sich zu diesem Schritt entschließen, am Mittwoch berät das Regierungskabinett über einen Vorschlag von Bildungsministerin Karin Prien ( CDU).

Sie begründet dies mit der „außergewöhnlichen Situation“ und dem Zeitdruck. Die Abschlussnoten an Schulen sollen daher durch die erreichten Vor-Zensuren gebildet werden. Denn es sei kaum anzunehmen, dass die Zeit nach Ostern ausreichen wird, um alle Prüfungen noch durchzuführen. Auch in anderen Bundesländern gibt es solche Debatten.

Landesschülerrat will bis Mai abwarten

In MV sprechen sich Schüler gegen den Ausfall von Abi-Prüfungen aus. Dies dürfe nur „das letzte Mittel“ sein, heißt es vom Landesschülerrat. „Bei der Durchführung von Prüfungen in so einer Krise sehen wir natürlich auch große Probleme“, sagt Vorstandsmitglied Theresia Crone. Allerdings sollte man bis Mai erst einmal „auf Sicht fahren”.

Prüfungen seien ein wichtiger Teil des Abiturs und sollten nur im absoluten Notfall nicht stattfinden. Für den Notfall müsse an einer alternativen Lösung gearbeitet werden. Wichtig sei: Schüler dürften ohne Prüfungen bundesweit keinen Nachteil beim Abitur haben.

Ministerin Martin : Über Szenarien ohne Prüfungen reden

MV-Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) legt sich nicht fest. Die Bundesländer müssten gemeinsam „über Szenarien sprechen, die ein Abitur ermöglichen, auch wenn Prüfungen nicht oder nur teilweise möglich sein werden“, so Martin. „Diese Absprachen laufen gerade. Mir ist wichtig, dass die Entscheidungen dazu rechtzeitig fallen."

Sie habe früh festgelegt, dass in MV im März und April keine Prüfungen an Schulen stattfinden, weder zum Abitur noch zur mittleren Reife. Damit sei „allen die zunächst notwendige Sicherheit gegeben“. Wichtig sei auch, dass alle Bundesländer erklärten, ihre Abschlüsse gegenseitig anzuerkennen.

GEW : „Notabitur wäre eine Lösung“

Eine gemeinsame Lösung der Bundesländer fordert auch der Bundesvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW). Entscheidend sei, dass Schüler keine Nachteile haben, sagt Ilka Hoffmann. „Eine Ausnahmesituation wie die Corona-Krise verlangt besondere Regelungen. Ein sogenanntes Notabitur ist dabei eine Lösung.“ Den Großteil der Punkte, die in die Abiturnote einfließen, hätten sie Schüler ja bereits in den Kursen der Oberstufe erworben.

Zwei Hamburger Schüler haben angesichts der Pandemie bereits eine Petition zur bundesweiten Absage der Abitur-Prüfungen gestartet. Die beim Internetportal change.org veröffentlichte Petition haben bis Dienstagnachmittag rund 76 000 Unterstützer unterzeichnet.

