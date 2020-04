Werden die Festspiele MV abgesagt? Darum gibt es noch keine Entscheidung

Schwerin

Entspannt sieht anders aus. Christian Kahlstorff ist in seinem zweiten Jahr als Sprecher der Festspiele MV in einer ungewöhnlichen Mission unterwegs. Eigentlich wollte er jetzt mit den regionalen Pressekonferenzen beginnen, um zu berichten, auf welche Konzerte sich die Menschen in Wismar, auf Rügen oder in Greifswald ab 13. Juni freuen dürfen.

Doch im Moment wissen weder Kahlstorff noch Intendant Markus Fein, ob die Saison ebenso ganz ins Wasser fällt wie der Rügener Festspielfrühling im März. Oder ob es eine abgespeckte oder modifizierte oder verspätete Form des Festspielsommers geben wird. Das Bundeskabinett hatte beschlossen, dass kulturelle Großveranstaltungen bis 31. August verboten bleiben sollen. Nur: Was ist groß?

Festspielsaison läuft vom 13. Juni bis 12. September

Die Festspielsaison läuft vom 13. Juni bis 12. September. Sollte das Verbot strikt bis 31. August gelten, könnten die Festspiele elf ihrer rund 120 geplanten Konzerte spielen und die Rügener Inselmusik mit zehn Events vom 2. bis 4. September sowie Sleeping Beautys mit sechs Konzerten auf und um Schloss Broock bei Anklam durchziehen. Immerhin könnten die Fans dann noch Stars wie Nigel Kennedy in Redefin (05.09.), Viviane Hagner in Parchim (06.09.), den Dresdner Kreuzchor im Bad Doberaner Münster (09.09.) oder das Abschlusskonzert am 12. September in Wismar erleben.

Auf die Frage, ob sich das noch lohne, gibt sich Kahlstorff salomonisch: „Grundsätzlich wollen wir Kultur in den ländlichen Raum bringen und jedes Konzert veranstalten, das machbar ist. Aber am Ende muss auch bei uns die schwarze Null stehen.“

Existenziell gefährdet sehen die Schweriner Musikeventmacher ihre Klassikreihe nicht. Die Konzerttickets seien zwar zu mehr als 80 Prozent über den Vorverkauf abgesetzt, so dass eine Gutscheinlösung das betriebswirtschaftliche Problem nur auf ein Jahr nach hinten verschiebt. Aber das Land hat ja in seinen MV-Hilfsfonds 25 Millionen Euro für Kulturschaffende eingestellt. Ob das reicht, wird sich zeigen.

April ist eigentlich die Hochphase der Konzertvorbereitungen

Die Klassikreihe hat das Problem, dass sie in der Schwebe hängt, aber zeitlich unter Druck steht. „Der 14-Tage-Rhythmus funktioniert für uns nicht. Wir brauchen vier bis sechs Wochen Zeit, um große Konzerte vorzubereiten.“ April sei die Hochphase der Planung. Das beginnt bei den Stühlen, geht über Bühne, Technik, Licht, Soundchecks, Catering, Programmhefte bis zu Plakatierungen.

Die Arbeiten für das Eröffnungskonzert am 13. Juni in Neubrandenburg mit Martynas Levickis hätten ebenso längst beginnen müssen. Auch einen Konzert-Marathon, wie das Porträt über den Dirigenten Christoph Eschenbach vom 20. bis 21. Juni in Ulrichshusen, müsste das Schweriner Team jetzt vorbereiten genauso wie das Konzert des BBC Symphony Orchestra am 4. Juli in Redefin.

„Wir diskutieren jede Möglichkeit!“

Das Festspiel-Team arbeitet an mehreren Varianten, um zu verhindern, dass die gesamte Jubiläums-Saison ins Wasser fällt. Da gebe es zahlreiche Denkmodelle. Wenig Sinn würden „Geisterkonzerte“ machen. Kahlstorff sagt: „Wir diskutieren jede Möglichkeit. Wir vertrauen auf die Landesregierung. Gleichwohl hängen wir in der Luft. Wir müssten jetzt loslegen.“

Das Land hat seit 1990 einen zweistelligen Millionenbetrag in sein liebstes Kulturkind gepumpt. Die Festspiele sind kulturelles Aushängeschild von MV und auch immer wieder politischer Laufsteg. Zur Klassik gehört das Sehen und Gesehenwerden in den Konzertlocations. Schirmherrin Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Kultusministerin Bettina Martin (beide SPD) hatten am 16. April verkündet, dass sie sich bald um den Umgang mit der Kultur im Land während der Corona-Krise kümmern werden. Das ist mehr als eine Woche her.

„Werden Festspielsommer nicht ausfallen lassen!“

Eine konkrete Antwort lässt auf sich warten. Während große Kulturevents, wie Störtebeker auf Rügen oder die Schlossfestspiele Schwerin, abgesagt sind und die Theatersaison für beendet erklärt wurde, hoffen die Festspiele weiter darauf, öffnen zu dürfen. Aus dem Kultusministerium heißt es: „Wir wissen, dass es sehr wichtig für die Festspiele ist, Rechtssicherheit zu haben. In der nächsten Woche stehen Entscheidungen zu den Veranstaltungen an. Wir werden dann Planungssicherheit für die Festspiele schaffen können.“

Auf die Frage, wann die Festspiele spätestens mit der konkreten Planung beginnen müssten, sagt Kahlstorff: „Vorgestern!“ Aber egal was passiere: „Wir werden diesen Festspielsommer nicht sang- und klanglos ausfallen lassen.“

Von Michael Meyer