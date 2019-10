Rostock

Außerdem erklären sie, warum sie die Klima-Debatte um Kreuzfahrtschiffe für falsch halten.

30 000 Menschen beim Tag der offenen Tür in Warnemünde. Ein riesiger Erfolg. Wann gibt es so etwas an den Standorten Wismar und Stralsund?

Fetten: In absehbarer Zeit nicht. Wenn das Mittelschiff ab dem 22. November v...